مطالب جديدة برفع قيمة عمولة تعبئة أنبوبة البوتاجاز

Advertisements

أعلن رئيس جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل، الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، فى أحدث تصريحاته الصحفية ما ورد بشأن المذكرة التي قد قدمها إلى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، من أجل أن يتم رفع العمولة الخاصة بمصانع تعبئة أسطوانات “البوتاجاز” حيث جاء بالمذكرة أنه يرغب في رفع سعرها بمقدار 2.5 جنيها وذلك بالنسبة إلى الأسطوانة الواحدة حيث تكون هذه الزيادة بدلا من 160 قرشا.

ورد أن هذه المطالب قد تم طرحها من أجل تخفيف العبء عن المستثمرين وذلك على غرار قرار الحكومة المتعلق بزيادة أسعار الكهرباء بجميع المحافظات بالإضافة إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية وايضًا المحروقات، وعلى هذا تقرر أن يتم عقد اجتماع مع السيد الوزير خلال الأسبوع المقبل لكي يتم مناقشة فكرة رفع العمولة.

Advertisements

صرح ” سعد الدين” فى تصريحاته الصحفية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، إن عدد شركات القطاع الخاص المتخصصة في تعبئة أسطوانات ” البوتاجاز” قد وصلت في مصر إلى 40 شركة حيث ورد أن حصتها تمثل حوالي 55 % من إجمالي التعبئة، ويمثل من بينها 10 شركات فى القطاع الحكومي، كما تعمل هذه الشركات على تعبئة 45 % من إجمالي هذه الحصة.

قد أضاف السيد رئيس جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل فى مصر، فى حواره الصحفي أن المتوسط الطبيعى الخاص باستهلاك أنابيب “البوتاجاز” في جميع المحافظات فى فصل الصيف قد تصل لـ مليون أسطوانة بشكل يومي بينما يصل الإنتاج لـ 800 ألف أسطوانة، ثم ترتفع في فصل الشتاء حيث تصل إلى مليون و200 ألف أسطوانة.

من جهة أخرى قد أقر مجلس الوزراء مع مطلع شهر يوليو زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية بالإضافة إلى أسعار الغاز الطبيعى، وقد تراوح سعر لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، بينما بلغ سعر لتر البنزين 92 ما بين 3.5 إلى 5 جنيه، وعن سعر لتر السولار قد ارتفع من 2.35 إلى 3.65 جنيه وقد تأثرت اسعار البوتجاز بهذه الزيادة حيث ارتفعت من 15 إلى 30 جنيه.

جدير بالذكر يذكر أنه بالنسبة إلى مصانع تعبئة الغاز قد اتخذت قرارها مؤخرًا بشأن رفع قيمة عمولة تعبئة أسطوانات الغاز حيث قررت أن يتم رفعها بمقدار 100 فى المئة لتصبح قيمة هذه العمولة 160 قرشا بدلا من 80 قرشا,