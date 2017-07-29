جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين لمفتي الجمهورية في قضية أقتحام قسم حلوان

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قررت محكمة جنايات القاهرة والمقامة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت إصدار حكمها بإحالة أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم فى القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان ” وقتل على اثر هذا الاقتحام عدد من رجال الشرطة وأصيب آخرين ،أثناء محاولة اقتحام قسم شرطة في ضاحية حلوان جنوبي العاصمة القاهرة .

ونفذت هذه الحادثة فى أغسطس من عام 2013 فى الوقت الذى كانت السلطات الأمنية آنذاك تحاول فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والذي قام الجيش بعزله بعد مظاهرات كبيرة شهدتها البلاد كانت تعترض على سياسات 30 يونيو من عام 2013.

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وقررت المحكمة تحديد جلسة 10 أكتوبر للفصل فى القضية والنطق بالحكم على المتهم فيها وهم 68 شخصاً، والذي ينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى كانت قد قررت الحكومة المصرية فى وقت سابق إعلانها كجماعة إرهابية وذلك في شهر ديسمبر من عام 2013، وقامت بحظر وتجميد كل أنشطتها.

وتنفي الجماعة كل الاتهامات المقدمة لها وكذلك اشتراكهم في أعمال عنف بالرغم من إعلان حركة “حسم” التي قامت بالكثير من أعمال العنف أنها أحد أذرع جماعة “الإخوان المسلمين” .

وترى جماعة “الإخوان المسلمين” أن ما حدث في الثالث من يوليو من عام 2013 انقلابا عسكريا وأن الرئيس السابق “مرسي” يظل هو الرئيس الشرعي لمصر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم “مواجهة قوات الأمن والاعتداء عليهم وقتل والشروع في قتل بعض عناصر قوة تأمين قسم حلوان وممارسة أعمال تخريب متعمدة لمنشآت حكومية وممتلكات عامة بعد أن قام بعض أنصار مرسي بمهاجمة القسم وإشعال النيران فيه ما تسبب فى مقتل 3 ضباط شرطة و 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين مما ألحق بهم عاهات مستديمة، ثم قاموا بإحراق مبنى القسم بالكامل و تدمير 20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة “.