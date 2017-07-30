انقطاع المياه غدا عن 16 منطقة بجسر السويس بسبب تحويلات المترو

Advertisements

وفقا لبيان انقطاع المياه الذى أعلنت عنه شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، أنه سوف يتم انقطاع المياه عن بعض المناطق منها “مدينة قباء ـ تقسيم عمر بن الخطاب – المنطقة الصناعية ك 18 – تقسيم جمعية عين شمس – تقسيم جمعية المحاربين – تقسيم 15 مايو – مدينة الحرفيين- تقسيم الرجاء خلف تقسيم عمر”.

ايضا سوف يتم انقطاع المياه طبقا لما أعلنته شركة المياه بمحافظة القاهرة عن منطقة “تقسيم سيد غريب – المعهد القومى للحراسات والتأمين – مركز تدريب الحرس الجمهوري- معسكرات الأمن المركزي والدوريات الأمنية- معسكرات الأمن المركزي قطاع المطار- مساكن الفاروقية التابعة لمصر الجديدة”.

Advertisements

سوف يظل انقطاع المياه عن هذه المناطق السابق ذكرها لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الرابعة عصر غدا، يوم الأحد، الموافق 30/ 7 / 2017، ويستمر انقطاع المياه حتى الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق يوم 31/ 7 / 2017.

صرحت شركة المياه بالقاهرة ، فى بيان خاص لها قبل قليل، إن هذا القطع لخدمة المياه جاء بسبب قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال بتحويلات المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، والقيام بأعمال لحام خط 1000 مم/ 800 مم الواقع بشارع جسر السويس.

قامت شركة المياه ببعض الإجراءات المصاحبة لأعمال التحويلات، مثل مطالبة القائمين على الأعمال الخدمية مثل المستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير متطلباتهم من المياه أثناء المدة المذكورة التى سوف يتم انقطاع المياه عنها.

حيث قد عملت الشركة المياه على توفير سيارات مياه تصلح للشرب حتى تكون هذه السيارات متواجدة باستمرار طوال الفترة المذكورة بالمناطق التى سوف يتم انقطاع المياه عنها.

كما قامت شركة المياه بتوفير هذه السيارات فى حالة طلبها للوصول الى كافة المناطق السابق ذكرها، كما خصصت شركة المياه الخط الساخن يحمل رقم 125 يمكن الاتصال به من التليفون الأرضي لاستقبال جميع الاتصالات من خلاله.

قام محافظ القاهرة، “عاطف عبد الحميد”،، فى بيان رسمى له من خلال المحافظة، يوم السبت، بإصدار تعليماته لشركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، حرصا على مصالح السادة المواطنين، بضرورة وجود عربات بها مياه تصلح للاستخدام الآدمى والشرب داخل كل المناطق التي قد تتأثر بانقطاع المياه، وفي حين طلبها من خلال الخط الساخن رقم 125 من بواسطة التليفون الأرضي.