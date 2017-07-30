أخبار الطقس اليوم الأحد 30/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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جاء فى البيان الرسمي الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يسود على أغلب محافظات ومدن مصر خلال اليوم الأحد طقس مائل إلى الحرارة حيث يغلب هذا على السواحل الشمالية ومحافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات ومدن الوجه البحري ويمتد الطقس هذا حتى مناطق شمال الصعيد كما ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مدن جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيف ليلاً.

ورد فى بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية فى الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على فى شمال البلاد وتستمر الشبورة الصباحية حتى شمال الصعيد، كما يتوقع الأرصاد أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة خلال اليوم على السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أكد بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تنشط حركة الرياح خلال اليوم على أغلب مناطق جنوب سيناء بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، كما جاء فى بيان الأرصاد أنه سوف تنشط ايضًا على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد أكد خبراء الأرصاد الجوية أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم بسبب تقلبات الطقس وتصل ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة عليها فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فيتوقع الأرصاد أن تكون مضطربة ثم تتغير وتصبح حركة الموج مرتفعة عليه بحيث تكون ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة عليه فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 25 34

بورسعيد 25 31

الإسكندرية 24 30

مطروح 24 30

دمياط 25 30

السويس 25 36

العريش 22 32

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 24 35

نخل 20 34

طابا 23 35

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 30 38

الطور 26 32

مرسى علم 29 38

رفح 22 33

المنيا 25 35

الفيوم 25 34

كاترين 19 34

سيوة 24 35

رأس سدر 25 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

أبو سمبل 29 41

وسط الدلتا 25 34

الأقصر 27 41

حلايب 31 36

الوادى الجديد 24 42

أسوان 30 44

شلاتين 30 38

قنا 25 40

نويبع 28 36

السلوم 22 31.