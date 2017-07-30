سيارة جديدة معفاة من الجمارك لذوى الاحتياجات الخاصة.. تعرف علي نتيجة التقديم

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قامت المجالس الطبية المتخصصة والتي تتبع وزارة الصحة لسكان والتي تخص العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، بالإعلان عن توفير خدمة جديدة تمكن السادة ذوى الاحتياجات الخاصة أن يقوموا بالحصول على نتائج تقديم الطلبات التي رغبوا فيها بأن يتمكنوا من الحصول على سيارات جديدة بحيث يتوافر بها التجهيز الطبي المناسب والتي تتميز بالإعفاء من المصاريف الجمركية من قبل هيئة الجمارك المصرية.

ورد أن هذه الخدمة تتضمن بين طياتها إمكانية أن يدخل المستفيد بشكل سهل وبسيط على اللينك التالي بحيث يقوم بإدخال الرقم القومى الخاص به بالإضافة إلى كلمة السر المخصصة له وذلك على الموقع، وعلي هذا سوف يتم إظهار النتائج المقررة للطلب الخاص به من أجل الحصول على سيارة جديدة تمتاز بأنها مجهزة طبيًا.

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جدير بالذكر أنه فى حالة ضغط المستفيد علي اللينك من هنا سوف يظهر له في الشاشة مربعين، تم تحديد المربع الأول من أجل إدخال الرقم القومى التابع للمستفيد أما بالنسبة للمربع الثانى فيقوم المستفيد بوضع الرقم السرى الخاص فيه.

وتسعى الدولة إلى منح أصحاب الاحتياجات الخاصة عدد من الحقوق والمميزات فى محاولة منها لرفع المعاناة عنهم وعلى هذا جاء قرار وزارة الصحة والسكان والذي شاركها فيه عدد من السلطات المختصة أن يتم منح هذه الفئة من المصريين في حالة طلبهم سيارات مجهزة طبيًا وايضًا تسهيلاً عليهم تكون معفاة من الجمارك.

جدير بالذكر أنه طبقًا للمادة التي تحمل رقم 295 والتي تتبع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تقرر أن عملية الحصول على هذا النوع من السيارات والتي تكون معافاة ضريبيًا، لا يكون إلا بعدة شروط وإجراءات حيث ورد أنه لا يجوز الترخيص لأي شخص سليم ويجب أن يكون صاحب هذ الطلب من ذوى العاهات وفى نص القانون بند يمنع ترخيص السيارات لذوي الإحتياجات الخاصة إلا لو كانت سيارة مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا.

وقد جاءت تلك الشروط حتى يتم إزالة أي أثر من هذه الإعاقة علي المستفيد بها، وبناء على ذلك فإن الشرط المتعلق بعملية الإعاقة ليس الشرط الوحيد لكي يتم الحصول على هذه السيارة التي تكون مجهزة طبيًا وفى نفس الوقت تكون معفاة من الجمارك.