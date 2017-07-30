“مياه الشرب بالقاهرة” تعلن قطع المياه لمدة 24 ساعة فى عدد من المناطق

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صرحت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة عن قطع مياه الشرب في عدة مناطق، بسبب أعمال تحويلات المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق التي تتم في شارع جسر السويس، وأشارت أن المناطق التي سيتم قطع مياه الشرب عنها هي كالآتي: منطقة مساكن الفاروقية التي تتبع منطقة مصر الجديدة، ومعسكرات الأمن والدوريات الأمنية، ومنطقة معسكرات الأمن المركزي العامة في قطاع المطار، ومنطقة مركز تدريب الحرس الجمهوري، ومنطقة المعهد القومي للحراسات والتأمين، ومنطقة تقسيم سيد غريب، ومنطقة مدينة الحرفيين، ومنطقة تقسيم الرجاء خلف تقسيم عمر، ومنطقة تقسيم 15 مايو، ومنطقة تقسيم جمعية عين شمس، ومنطقة تقسيم جمعية المحاربين، ومنطقة تقسيم عمر بن الخطاب، بالإضافة على المنطقة الصناعية في الكيلو 18، ومنطقة مدينة قباء.

كما أضاف شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة أن قطع المياه عن المناطق التي تم ذكرها سيظل لمدة أربعة وعشرين ساعة ابتداء من الساعة الرابعة عصر اليوم الموافق الأحد الثلاثين من شهر يوليو الجاري، وحتى الساعة الرابعة في يوم الإثنين الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري.

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وأوضحت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة في بيان صادر عنها أن قطع خدمة مياه الشرب عن المناطق المذكورة أعلاه يأتي في إطار عمل الهيئة القومية للأنفاق بتحويلات المرحلة الرابعة من مشروع مترو الأنفاق الواقع في شارع جسر السويس، حيث سيتم عمل لحامات في المشروع خط مترو الأنفاق 800 مم/ 1000 مم ، سيتم هذه الأعمال في شارع جسر السويس.

وأعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة توجه خطابها إلى المستشفيات والمخابز الواقعة في المناطق التي سيتم قطع خدمة المياه عنها لمدة أربعة وعشرين ساعة من الرابعة عصر يوم الأحد حتى الرابعة عصر اليوم التالي الموافق الإثنين الجاري أن عليها أن تدبر احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه.

وفي إطار عمل شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة المجتمعي قامت بتوفير سيارات تحمل مياه صالحة للشرب في المناطق المذكورة، كما أشارت الشركة أن في حالة أي طلب لمياه الشرب يرجى الاتصال على خط الساخن لتوفير الاحتياجات اللازمة وهو رقم 125 من أي تليفون أرضي.