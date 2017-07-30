الهيئة المصرية لقرى الأطفال تنفي تبرع “محمد صلاح” بخمسة مليون جنيه

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أعلنت الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos، تكذيبها للخبر بشأن حصولها على تبرع يقدر بحوالي خمسة مليون جنيه مصري من اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح.

وأعلن محامي الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos سيد زكي سيد، أن اللاعب المصري محمد صلاح قام بزيارة الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos في محافظة طنطا، وبالتحديد في يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو 2017، وأضاف أنه قام بالزيارة بالفعل لفرع الهيئة بطنطا، ولكن دون التبرع بأي مبلغ مالي حيث نفى ما تردده وسائل الإعلام من حصول الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos”” على تبرع اللاعب لها بمبلغ خمسة مليون جنيه مصري.

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وأكد مصادر قريبة من اللاعب المصري محمد صلاح عن قيام أفراد من عائلة اللاعب في قرية نجريج في محافظة الغربية بمركز بسيون بالتبرع لصالح دور الأيتام التابع للهيئة المصرية لقرى الأطفال sos”” الواقعة في قرية سبرباي في محافظة طنطا.

وأكدت المصادر المقربة من اللاعب أن والد محمد صلاح أنهى بالفعل كافة الإجراءات الخاصة بالتبرع بالمبلغ المالي الذي تم تخصيصه لصالح الأيتام في مراكز ومدن التابعة لمحافظة طنطا، وأعلن المصدر أيضا عن قيمة المبلغ الذي تم التبرع به وهو حوالي خمسة مليون جنيه مصري، وذلك في إطار المبادرة الاجتماعية للاعب محمد صلاح لتقديم المساعدة والعون للمؤسسات الخيرية في مصر، ومنها دور الخاصة برعاية الأيتام وتربيتهم، ورد على هذه التصريحات من جانب المقربين من اللاعب نفت الهيئة المصرية لقرى الأطفال sos”” هذا التبرع.

والجدير بالذكر أن قرى الأطفال العالمية “sos” هي منظمة دولة تهتم برعاية وتربية وتنشئة الأطفال فاقدي العائل، ويرجع الفضل في تأسيس هذا المشروع الإنساني إلى العالم الألماني هيرمان جومينر حيث انتشر هذا المشروع في كافة دول العالم اليوم، وتقوم الفكرة على جمع الأطفال فاقدي العائل في قرى جماعية تحتوي على بيوت مستقلة تقوم على وجود أم بديلة وأبناء وبنات إخوة ويمثل مدير القرية أب للجميع.

أما بالنسبة على مبادئ قرى الأطفال “sos” تعمل على توفير أم ليشعر الأطفال فاقدي العائل بالأمان، وتعمل على تنشئتهم في بيئة اجتماعية سوية، وإيجاد أسر للأطفال المحتاجين ومساعدتهم لتحقيق مستقبل أفضل لهم وإقامة علاقات دائمة سوية في إطار أسرى.