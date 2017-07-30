الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر

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ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أنه سوف تستمر حالة الموجة شديدة الحرارة على محافظات مصر التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة حتى يوم الثلاثاء القادم والذي يوافق مطلع شهر أغسطس لعام 2017، حيث جاء فى تصريحات خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودى، المتحدث للهيئة العامة السابق، فى تصريحاته الصحفية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بنسبة قليلة فى بداية شهر أغسطس بواقع ثلاث درجات إلى أربع درجات بمختلف المناطق وذلك كبداية لكسر الموجة الحارة بالبلاد لتكون بدايةً انخفاض درجات الحرارة المتوقع على محافظات ومدن مصر من يوم الأربعاء القادم.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها الرسمي الأخير من وجود شبورة مائية تظهر فى الساعات الأولى من الصباح الباكر من اليوم فى تلك الفترة حيث توجد على شمال البلاد، كما ورد أنه يتوقع أن تنخفض السحب منخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة كما تظهر هذه السحب على بعض المناطق الساحلية وتحديدًا فى السواحل الشمالية، وأن تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة على أغلب الأنحاء مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أكد خبراء الأرصاد فى مصر أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح خلال تلك الفترة على كلاً من جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح فى تلك الفترة على كلاً من خليج السويس وسواحل البحر الأحمر، والتي بدورها سوف تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وتؤثر عليها بشكل كبير طبقًا لتغيرات الطقس هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فقد ورد أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع حركة الموج خلال هذه الفترة فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح السطحية فيتوقع أن تكون شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال هذه المدة ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح السطحية فيتوقع أن تكون شمالية غربية حتى مطلع شهر أغسطس القادم.