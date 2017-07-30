“مصر للطيران” تعلن عن الأماكن التي تتوفر فيها تذاكر الحج يوم غد

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قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن بدء موعد إصدار تذاكر الحج لحجاج بيت الله الحرام هذه العام والذي قد وقع عليهم الاختيار فى المسابقات والقرعة المقدمة لموسم الحج هذا العام جيث يتم توفير تذاكر الحج بداية من يوم غدا الاثنين الموافق 31 من شهر يوليو الجاري.

ورد فى إعلان شركة مصر للطيران أنه سوف يتم توفير تذاكر الحج من خلال 3 مكاتب فقط حيث تتبع هذه المكاتب للشركة وقد أفصحت الشركة عن أماكن هذه المكاتب وهي كلاً من مكتب “شبرا” والذي يعد مسؤولاً عن إصدار تذاكر حجاج السياحة وحج الأفراد بالإضافة إلى مسؤوليته عن حج الهيئات المختلفة ومعهم ايضًا الجهات الحكومية.

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جاء فى إعلان مصر للطيران أنه سوف يتم توفير تذاكر الحج ايضًا فى مكتب الشركة الرئيسي وذلك الموجود فى مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والذي يتبع وزارة الداخلية الموجود فى منطقة العباسية حيث يختص هذا المكتب بإصدار تذاكر حجاج القرعة.

وعن المكتب الثالث الذي جاء في بيان الشركة فكان فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى التي توجد فى منطقة العجوزة بالقاهرة، وسوف يتخصص هذا المكتب في إصدار تذاكر حجاج الجمعيات، ومن المقرر أن يتم فتح أبوب هذه المكاتب يوميا بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا كل يوم وحتى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء أمام جميع الأفراد الراغبين فى الحصول على تذاكر الحج.

جدير بالذكر أنه قد ورد فى إعلان شركة مصر للطيران أن المكاتب الثلاثة المشار إليها قد قامت بفتح أبوابها بشكل فعلي أمام المواطنين وقامت بالإنتهاء من إتمام عملية التجهيزات الأخيرة من أجل أن يتم استقبال ضيوف الرحمن علي أكمل وجه وأن يتم استخراج التذاكر المخصصة حيث بدأت المكاتب فى تقديم التذاكر المتاحة لديها بداية من أول أمس الذي يوافق يوم 29 يوليو.

ويسعى حاليًا ضيوف الرحمن إلى البحث عن كل ما هو جديد ويخص رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية والبيت الحرام وتفاصيل هذه الرحلة التي تعلن عنها الجهات المسؤولة بشكل دائم من أجل طمأنتهم علي عملية السير.