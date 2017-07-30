أخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017: استعراض أهم وأخر ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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أخبار مصر اليوم الاحد 30/7/2017، نقدم لكم أهم واخر اخبار مصر لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم.

سوهاج تقيم 4 مغذيات كهربائية جديدة بطهطا

أعلن محافظة سوهاج أيمن عبد المنعم أن المحافظة أقامت أربع مغذيات للتيار الكهربائي جديدة في منطقة طهطا، وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 1692,645 جنيه مصري، وأضاف سيتم إطلاق هذه المغذيات الكهربائية قريبا.

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“مصر للطيران” تصرح عن الأماكن توفر تذاكر الحج بعد غد

أعلنت شركة مصر للطيران عن الإعلان عن بداية إصدار تذاكر موسم الحج لبيت الله الحرام لعام 2017 الذين تم اختيارهم عن طريق نظام القرعة ومسابقات الحج حيث سيتم توفير تذاكر الطيران للحج في يوم الإثنين المقبل الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري، حيث صرحت الشركة عن توفير تذاكر الحج في ثلاث مكاتب فقط تتبع لشركة مصر للطيران وهي مكتب شبرا المسؤول عن تذاكر الحج السياحى وحج الأفراد بالإضافة إلى مسؤولية المكتب عن حج الهيئات والمؤسسات المختلفة وبالطبع يشتمل على الجهات الحكومية، ومكتب الشركة الرئيسي في الإدارة العامة للشؤون الإدارية وبالتحديد في منطقة العباسية، أما المكتب الثالث في مقر وزارة التضامن الاجتماعي الواقع في منطقة العجوزة.

“جامعة كفر الشيخ” تجدد الثقة في عميد كلية التربية الرياضية

أصدرت جامعة كفر الشيخ قرار سنة 2017 برقم 663، حيث أعلن رئيس الجامعة الدكتور ماجد القمري عن قرار إدارة الجامعة في منح الثقة من جديد عن منصب القيام بمهام عميد كلية التربية الرياضية للعام الجامعي الجديد 2017/ 2018 إلى الدكتور جمال أحمد محمد سلامة يتولى منصب مهامه لحين اختيار عميد كلية تبعا للنظام الاختيار، ويتم تطبيق قرار تحديد الثقة في بداية شهر أغسطس القادم من عام 2017.

“محافظ أسوان” يتفقد أعمال تطهير مصرف السيل

قام محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي بزيارة تفقدية لأعمال تطهير مصرف السيل، حيث تم هذا المشروع بالتعاون بين الوحدة المحلية التابعة لمدينة أسوان وبين الإدارة العامة للري، على أن يتم تطهير المصرف بالكامل مع القيام بدور توعوي للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المصرف أو الى جانبه، وعملت الإدارة المحلية على إنشاء أسوار من الجهة الشرقية التابعة للمصرف لتأكد من عدم إلقاء القمامة على جانب المصرف، بالإضافة إلى اكتمال عملية تشجير المصرف التي تم البدء في تنفيذها في الخامس عشر من شهر يونيو السابق، على أن يتم الانتهاء من مرحلة التشجير في الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل ليتم زرع إجمالي 2400 شجرة على مساحة تبلغ طولها خمسة كيلو متر.

” بني سويف” تفتتح اليوم أعمال الدورة التوعوية الثقافية لمكافحة التطرف الفكري

تم افتتاح أعمال الدورة الثقافية التوعية في محافظة بني سويف التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الإعلام التابع لمحافظة بني سويف اليوم، وعلى أن تتم أنشطة الدورة الثقافية التوعية في دار مناسبات المسجد المسمى “عمر بن عبد العزيز” وتقام الفعاليات لتحمل عنوان “الثقافة العربية والإسلامية”، ويأتي هذه الأنشطة الثقافية التوعوية في إطار العمل على تنفيذ البرنامج الوقائي الوطني الهادف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف في مجال الفكر، ويدعم أعمال الدورة أيضا مؤسسة الرئاسة لنشر الثقافة العربية والإسلامية الصحيحة، وافتتح أعمال الدورة اليوم محافظ بني سويف شريف حبيب.

“محمد كمال” يكلف بمهام تسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات بكفر الشيخ

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ الدكتورة لميس المعداوي قرار لسنة 2017 الصادر برقم 28، الذي ينص على تعيين القائم بأعمال مدير إدارة المستشفيات إلى جانب قيامه بأداء أعماله، لمدة ستة أشهر لتقييم إدارة واختباره؛ وتم تعيين الدكتور محمد كمال أحمد رزق لهذا المنصب، ليكون خليفة للدكتور السيد عبد الجواد.