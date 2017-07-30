التنظيم والادارة تجتمع لوضع أسس توظيف اسر شهداء ومصابى الثورة

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تعقد لجنة التنظيم والإدارة الاجتماع الثانى للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف أسماعيل ، رقم 1401 لسنة 2017 غداً الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى، وهو القرار الصادر بتشكيل لجنة لأيجاد سبل لتنفيذ نص المادة 13/2،3 من قانون الخدمة المدنية والذى صدر بقانون رقم 81 لسنة 2016 والذى ينص على تعيين المصابين فى الحروب الماضية أوالعمليات العسكرية والأمنية ومن تعرضوا لأصابات أثناء الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع غداً بمقر الجهاز، لتأسيس أليات شغل الوظائف العامة للمصابين فى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء وأسرهم وأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية، وتثبيت نسبة الوظائف التى سيتم تحديدها بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وهذا تنفيذاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

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وفى نفس السياق، صرح الدكتور “محمد جميل”، بإن اللجنة كانت قد نفذت اول اجتماعات النقاش فى 5 يوليو الحالى، وأشار إلى أن اللجنة تحتوى على عدد من ممثلى الوزارات المعنية بهذا الشأن وهى وزارة الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وأحد ممثلى الأمانة التشريعية بمجلس رئاسة الوزراء واحد ممثلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين .

وقال فى بيان له اليوم، أنه سيعمل على تقديم تقرير بما استقرت عليه أعمال اللجنة وما تم اقراره إلى المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، وأبدى “جميل” ترحيبه بكل الآراء والمقترحات التى تساعد فى دعم ومساندة مصابى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

ومن المعروف ان البرلمان المصرى كان قدر أقر قانون الخدمة المدنية العام الماضى، وتسعى الحكومة لضبط قواعد واليات تنفيذه على النحو الذى يخدم مصالح الدولة .