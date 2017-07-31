محافظ بني سويف يقدم يد المساعد لأسرة السيدة بهية سليمان

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أعلن فريق متابعة حالة السيدة المقيمة في محافظة بني سويف “بهية سليمان”، حيث أمر محافظ بني سويف بسداد ما عليها من ديون بلغت قيمتها حوالي أربعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري، حيث كان هذه مطالب السيدة الأساسي، وتم ذلك بالتعاون مع مؤسسة مسجد عمر بن عبد العزيز الخيرية بمحافظة بني سويف، وسلم محافظ بني سويف اليوم مساعدات عينية للسيدة التي عملت المحافظة على توفيرها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبعض من الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية، حيث تضمن هذه المساعدات تقديم أجهزة كهربائية مثل غسالة وبوتاجاز، وأثاث وأدوات مطبخ، ومبالغ مالية لمساعدتها.

عرضت بعض الوسائل الإعلامية السيدة بهية سليمان التي تقيم في قرية الشيخ الواقعة على شرق النيل، وعرضت القنوات الإعلامية الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها السيدة، وفي استجابة سريعة من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف تم استقبال بهية سليمان اليوم في مكتب المحافظ ليعمل على توفير كافة احتياجات السيدة بهية في إطار عمل المحافظة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المصرية الفقيرة، والعمل على تنمية المجتمع.

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وأضاف شريف حبيب أنه تم توفير مصدر رزق للسيدة بهية سليمان لمساعدتها على توفير حياة كريمة لها ولاسرتها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والمعيشية لها من قبل المحافظة.

وأعلن المهندس شريف حبيب على أن حالة السيدة بهية سليمان وغيرها من الأسر المصرية الفقيرة تحتاج إلى تعاون المجتمع ككل مع الدولة المصرية ليعمل على توفير كافة سبل الرعاية والتنمية وتوفير الحياة الكريمة لكل هذه الأسرة في إطار تنمية المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأمر شريف حبيب وكيل وزارة الصحة التابعة لمحافظة بني سويف بمتابعة أسرة السيدة بهية سليمان صحياً بكامل أفرادها الأولاد والأم والأب، وصرف كافة الأدوية اللازمة، ومتابعة الحالة الصحية لهم أولاً بأول.

وفق ما نما إلى علم المهندس شريف حبيب حيث تم الإعلان في أحد الصحف عن حالة سيدة تمر بظروف صعبة اجتماعياً، وعقب ذلك تناولت القنوات الفضائية عرض نفس الحالة، كلف المحافظ فريق عمل كامل لمعاينة ظروف أسرة السيدة بهية سليمان، حيث كان في المحافظة مسبقا فريق مختص بالتعامل مع الحالات الإنسانية الصعبة ليعمل على خدمة المجتمع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالتنمية والأنشطة الاجتماعية.