النائب العام يأمر بحبس 11 متهما بواقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة

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قبل أيام قليلة من الآن، وتحديدا يوم الجمعة الماضي الموافق الثامن والعشرون من شهر يوليو الجاري، شهد ميناء القاهرة الجوى واقعة لم يشهدها من قبل وهى انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب 3، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل بصورة كاملة في المطار وتوقف سير الحقائب وتأخر العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية والتي يأتي في مقدمتها رحلات الخطوط الإثيوبية والتركية والألمانية وغيرها.

وقد أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانا رسميا وقتها والذي أكدت من خلاله أن العطل الذي وقع بالميناء جاء نتيجة عطل فني وليس ناتج عن انقطاع الكهرباء، وبناء على هذه الواقعة فتحت سلطات المطار تحقيق موسع لمعرفة الأسباب المؤدية لذلك، ليتم محاسبة كافة المتسببين وإحالتهم إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير متعمد من جانبهم.

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وأمس السبت الموافق التاسع والعشرون من يوليو، قام النائب العام المستشار أحمد صادق بإصدار أوامره أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية للذهاب إلى المقر الرئيسي للمطار للتعرف على الأسباب المؤدية لانقطاع الكهرباء عنه، واليوم وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في هذه الواقعة، قرر النائب العام حبس إحدى عشر متهما من مسئولي صيانة الكهرباء بالمطار لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق على خلفية هذه الواقعة.

وجارى استئناف التحقيقات بسؤال الأشخاص المختصين بشركة شمال القاهرة للكهرباء عن الأسباب المؤدية لانقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3، هذا وقد أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله، بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة التي كانت محور اهتمام الرأي العام والوسائل الإعلامية المختلفة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انقطاع التيار، وفى أسباب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية، الأمر الذي تسبب في ارتباك حركة الطيران واستلام الحقائب وتوقف أجهزة الحاسب الآلي لمدة ساعتين تقريبا.

كما قام وزير الطيران شريف فتحي بإصدار تعليماته وأوامره بفتح تحقيق عاجل مع العاملين في مطار القاهرة الدولي في تلك الفترة للوقوف على الأسباب المؤدية لانقطاع التيار الكهربائي عن المطار والإعلان عن نتائج تلك التحقيق ليتم إعلام الرأي العام والوسائل الإعلامية المختلفة بها.