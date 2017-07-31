تشكيل لجان فرعية من كافة القطاعات لتقنين أوضاع الأراضي بالسويس

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أعلن محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد عن تشكيل لجان فرعية في قطاع الثروة السمكية، وقطاع الآثار، وقطاع الزراعة، وهيئة الأوقاف، وقطاع التنمية السياحية، وباقي الجهات المعنية والمسؤولة برئاسة مديري عموم كافة المديريات ليتم إعداد تقارير خاصة بالأراضي التابعة إلى كل هذه الجهات، ليتم تحديد أسماء المستحقين للتقنين بالإضافة إلى مساحة الأراضي التي سيتم تقنينها بالتعاون مع وزارة الدفاع المصري، ولجنة استرداد الأراضي، وإدارة الأزمات بمحافظة السويس، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمعنيين بالعمل في مجال الأحياء.

جاء هذا القرار من خلال اجتماع اللواء أحمد محمد حامد مع لجنة استرداد أراضي الدولة المصرية حيث حضر الاجتماع كل من مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة السويس العميد علاء إسماعيل، والسكرتير العام المساعد بمحافظة السويس خالد سعداوي، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء، وعدد من ممثلي التخطيط العمراني وجهاز القوات المسلحة، وجهاز حماية أملاك الدولة، وممثلين من الإسكان، والمعلومات والمتابعة الميدانية، وممثلي الري، والإدارات الهندسية في مجال الأحياء، وبالإضافة على حضور ممثلي من كل الجهات المعنية بالحفاظ على أراضي الدولة.

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وفي الاجتماع استمع اللواء أحمد محمد حامد إلى مديري كل الجهات المعنية بالإضافة إلى تصريحات الرؤساء العاملين في مجال الأحياء عن الموقف التنفيذي للأراضي التابعة لهذه الجهات بالإضافة إلى عرض الخطة الزمنية للعمل على تقنين الأوضاع التي تقع في ولايتهم، وطلب محافظ السويس منهم مراجعة كافة الوثائق والتقارير التي تم تقديمها من قبل جهات الولاية للأراضي قبل عرضها على لجنة استرداد الأراضي ليتم التأكد من صحة ما بها من بيانات ومعلومات من أجل اتخاذ كافة القرارات المناسبة والعمل على تقنين هذه الأراضي من دون أن يظلم أي أحد.

وطالب خلال الاجتماع اللواء أحمد محمد حامد كافة الجهات التي حضرت بمراجعة كل التقارير التي تقدم ميدانيا والمعاينة على الطبيعة من أجل إعداد الوثائق المدونة فيها الأراضي بعد إزالة كافة التعديات عنها، ومن ثم تخضع للتقنين خلال أسبوعين.

وأمر اللواء أحمد محمد حامد السكرتير العام المساعد في محافظة السويس بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة والمعنية من أجل الحفاظ على الأراضي بعد استردادها، وعمل تصورات عن استخدامات هذه الأراضي للحصول على أقصى درجات المنفعة العامة من خلال إقامة ملاعب شباب أو إقامة مدارس تعليمية أو مناطق خدمية أو مدن سكنية، وتم تكليف السكرتير أيضا بعمل خريطة مستقلة لهذه الأراضي في كل حي، والعمل على تنفيذ هذه المهمة خلال خمسة عشر يوم فقط.