تعرف على خطوات الحصول على شقة بمشروع سكن مصر وطرق السداد

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استمرارا للمشروعات السكنية الهامة التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين، قام بالإعلان قبل أيام قليلة عن مشروع سكن مصر، أحد المشروعات الهامة التي يهدف إلى توفير عددا من الوحدات السكنية للمواطنين في عددا من المدن الجديدة والتي يأتي في مقدمتها مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومدينة العبور وغيرها، كما قامت الوزارة بالإعلان عن الشروط الخاصة بحجز بهذه الوحدات السكنية وطرق السداد، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على كافة التفاصيل الخاصة بشقق مشروع سكن مصر في مجموعة من النقاط التالية.

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن طرح 40 ألف شقة في عددا من المدن الجديد، ويصل مساحة هذه الشقق والوحدات السكنية إلى 115 متر مربع.

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بالنسبة للشروط اللازم توافرها في الأشخاص المتقدمين، فيجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، فهذا من أهم الشروط الخاصة بالحجز، فضلا عن ضرورة ألا يكون المتقدم قد سبق وحصل على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي أو قطعة أرض من الوزارة، ويجب عدم التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في آن واحد.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، يتم سداد نسبة 10% من التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية كدفعة جدية الحجز، و10% آخرين عند التخصيص بعد الفوز بالقرعة العلنية، كما سيتم سداد أقساط ربع سنوية بما يعادل عشرة آلاف جنيه للقسط الواحد ولمدة عام ونصف العام، وعند الاستلام يتم سداد نسبة 10% آخري، على أن يتم سداد باقي الأقساط المقررة وفقا لطريقة السداد وهما:

الطريقة الأولى: سداد باقي المبلغ على خمسة سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية. الطريقة الثانية: سداد التكلفة المتبقية على خمسة عشر عاما بنظام التمويل العقاري بفائدة تعادل 8.5% مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري.

كما يتواجد أكثر من نموذج معماري للوحدة السكنية والتي يمكن للحاجز الاختيار من بينهم وفقا لرغباته، وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية المقرر طرحها في المدن الجديدة والبالغ عددها ستة مدن فتأتى على النحو التالي:

بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، سيتم طرح 18 ألف شقة.

بالنسبة لمدينة 6 أكتوبر، سيتم طرح 15 ألف شقة.

بالنسبة لمدينة دمياط الجديدة، سيتم طرح ألفي شقة.

بالنسبة لمدينة العبور، سيتم طرح ثلاثة ألف شقة.

بالنسبة لمدينة المنيا الجديدة، سيتم طرح ألف شقة.

بالنسبة لمدينة بدر، سيتم طرح ألف شقة.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بهذا المشروع في كافة فروع بنك الإسكان والتعمير المختلفة يوم 15 أغسطس القادم للعام الميلادي 2017.