تعرف على أسعار تذاكر الحج السياحي على خطوط شركة مصر للطيران

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يبدأ حاجز الحج السياحي للعام الميلادي الحالي 2017 بحجز تذاكر الطيران ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو الجاري، من مكاتب شركة مصر للطيران في شبرا والعباسية والعجوزة، و تيسيرا على الحجاج الكرام حاولنا أن نوفر لكم الأسعار الخاصة بكافة تذاكر الحج السياحي لخطوط شركة مصر للطيران هذا العام.

أولا، الرحلات ذات مدة 24 يوم فأكثر، خط السير القاهرة/جدة/القاهرة.

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بالنسبة للدرجة السياحية، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 10600 جنيه مصري.

أما بالنسبة لدرجة رجال الأعمال، فيصل السعر الخاص بالتذكرة إلى 12200 جنيه مصري.

أما خط السير القاهرة/ المدينة/ جدة/ القاهرة أو العكس، فبالنسبة لسعر التذكرة للدرجة السياحية فيصل إلى 11200 جنيه مصري، أما بالنسبة لدرجة رجال الأعمال فيصل السعر إلى 12700 جنيه مصري.

ثانيا، بالنسبة للرحلات ذات المدة 21 يوما إلى 23 يوما، خط السير القاهرة/ جدة/ القاهرة، فمن المقرر أن يأتي سعرها على النحو التالي:

بالنسبة للدرجة السياحية، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 14100 جنيه مصري.

بالنسبة لدرجة رجال الأعمال، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 15700 جنيه مصري.

وفيما يتعلق بخط السير القاهرة/ المدينة/ جدة/ القاهرة أو العكس، فبالنسبة للدرجة السياحية يصل السعر الخاص بالتذكرة إلى 14700 جنيه مصري، أما درجة رجال الأعمال فيصل سعرها إلى 16300 جنيه.

ثالثا، بالنسبة للرحلات ذات المدة 18 يوما إلى 20 يوما، خط السير القاهرة/ جدة/ القاهرة، فمن المقرر أن يأتي سعرها على النحو التالي:

بالنسبة للدرجة السياحية، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 14900 جنيه مصري.

بالنسبة لدرجة رجال الأعمال، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 16500 جنيه مصري.

وفيما يتعلق بخط السير القاهرة/ المدينة/ جدة/ القاهرة او العكس، فبالنسبة للدرجة السياحية يصل السعر الخاص بالتذكرة إلى 15500 جنيه مصري، أما درجة رجال الأعمال فيصل سعرها إلى 17100 جنيه.

رابعا، بالنسبة للرحلات ذات المدة 17يوما فأقل، خط السير القاهرة/ جدة/ القاهرة، فمن المقرر أن يأتي سعرها على النحو التالي:

بالنسبة للدرجة السياحية، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 16400 جنيه مصري.

بالنسبة لدرجة رجال الأعمال، فيصل السعر الخاص بالتذكرة 18000 جنيه مصري.

وفيما يتعلق بخط السير القاهرة/ المدينة/ جدة/ القاهرة أو العكس، فبالنسبة للدرجة السياحية يصل السعر الخاص بالتذكرة إلى 17000جنيه مصري، أما درجة رجال الأعمال فيصل سعرها إلى 18600 جنيه.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يتم طرح تذاكر الطيران بدءا من الغد الإثنين الموافق 31 يوليو من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الثامنة والنصف مساءا، في مكاتب الطيران الثلاثة التالية: