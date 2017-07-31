أخبار الطقس اليوم الإثنين 31/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب المناطق فى مدن الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظة القاهرة كما توقعت الأرصاد أن تستمر حالة الطقس حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد ثم يتغير الطقس خلال اليوم و يصبح شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار وأنه سوف تنكسر الموجة الحارة خلال اليوم مع دخول ساعات الليل و يصبح الطقس لطيف خلال ساعات الليل علي أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب مناطق شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد ولذا حذر الأرصاد السائقين من قيادة المركبات فى هذا الوقت، كما يتوقع خبراء الأرصاد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب مدن السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح خلال اليوم ورد أنه يتوقع خبراء الأرصاد أنها سوف تتأثر بدرجات الحرارة المتوقعة وسوف تكون حركة الرياح خلال اليوم أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقعون أن تنشط حركة الرياح خلال اليوم على أغلب مناطق جنوب سيناء.

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جاء فى أخبار الطقس اليوم الإثنين أنه قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة إلى حالة البحرين المتوسط منها والبحر الأحمر سوف تكون معتدلة كما ورد فى بيان الأرصاد كما توقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم وتكون ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى منها والعظمى المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات مصر، فكانت كالتالى:

القاهرة 25 35

بورسعيد 26 32

دمياط 25 33

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 32

بلطيم 25 33

العريش 22 34

نخل 20 34

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

طابا 23 35

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 40

كاترين 18 36

الفيوم 24 36

رأس سدر 23 38

سيوة 24 36

المنيا 24 36

أبوسمبل 30 40

وسط الدلتا 25 35

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

شلاتين 30 41

حلايب 31 38

نويبع 28 38

الوادى الجديد 28 40

قنا 26 40

السلوم 22 32.