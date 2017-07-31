الأوقاف تغلق 14 مسجدًا على مدار أسبوعين

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قام وكيل وزارة الأوقاف التابعة إلى محافظة الشرقية، الشيخ زكريا الخطيب، بالتصريح عن بعض الأمور العالقة بشأن بعض المساجد الموجودة في محافظات مصر وعن خطة وزارة الأوقاف لتعويض النقص في عدد الائمة.

صرح الشيخ زكريا الخطيب، مؤخرًا أن المديرية تسعى لكي تعوض النقص الموجود حاليًا في صفوف الأئمة بالمساجد في بعض الأماكن التي ينقصها انضمام الأئمة والخطباء فيها حيث ورد أن الوزارة تقوم بتعويض هذا النقص عن طريق تعيين خطباء المكافأة، وذلك من أجل سد العجز الموجود داخل المساجد.

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من جهة اخرى، قد كَلَّفَ وكيل وزارة الأوقاف التابعة إلى محافظة الشرقية، لجنة خاصة لكي يتم فحص موقف 14 مسجدًا كان قد اتخذ قرار بشأنهم وتم إغلاقهم على مدار أسبوعين ماضيين، وكان السبب وراء إغلاق وزارة الأوقاف لهذه المساجد هو عدم وجود أئمة خاصين بهؤلاء المساجد لكي يقوموا فى الوقت الحالي بأداء خطبة الجمعة فيها ويتولون أمور الناس بهم.

جدير بالذكر أن الشيخ الخطيب قد أشار فى تصريحاته الصحفية التي نشرت حديثًا أنه يدعو الجميع إلى عدم ترك المنابر والمساجد حتى لا يستغل هذا الموقف أصحاب الأفكار المتطرفة، حيث أكد في حديثه على أن اتخاذ القرار بإغلاق المساجد فى هذه المرحلة يعد أفضل بشكل كبير من أن يقوم باعتلاء هذه المنابر أصحاب الأفكار المتطرفة ويجعلوها منبر لحديثهم وأفكارهم، بالإضافة إلى توجههم فى بث سمومهم وطريقهم إلى المصلين فى جميع الأوقات ودخولهم بينهم باسم الدين حي يصلوا لأغراضهم.

كما طالب وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحاته عدد من المراكز والقرى التابعة إلى محافظة الشرقية بأنه يتم العمل في هذه الفترة علي سرعة توفير أئمة المساجد، من قبل السيد وزير الأوقاف، حيث يوجد نقص في أعداد الأئمة في إدارة أبو كبير، كما يحتاج مركز الحسينية عدد من الأئمة ايضًا لبعض المساجد التابعة له، وقد خص الشيخ في ذكره مسجد الإيمان والذي يوجد أمام مجلس المدينة.

وتأتي هذه الدعوات في إطار حرص الوزارة على المحافظة علي المساجد والمسلمين بوجه عام وسعيها حول البعد عن التطرف وعدم ترك أي مجال له بين الأفراد أو الجماعات.