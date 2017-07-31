حفل تكريم لمدير أمن سوهاج السابق بعد انتهاء خدمته

Advertisements

قام محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم بتكريم مدير أمن سوهاج السابق اللواء مصطفى مقبل على ما قدمه من خدمات أمنية في محافظة سوهاج أثناء فترة خدمته، واهداه أثناء التكريم درع المحافظة.

وأشار أيمن عبد المنعم خلال التكريم على أن اللواء مصطفى مقبل يعد من الشخصيات المحبوبة من الجميع في محافظة سوهاج بسبب أخلاقه الحميدة الدمثة، كما قدم العديد من الخدمات الأمنية الجليلة لأبناء محافظة سوهاج، مما كان له أثر ملموس في مجال الأمن والأمان الذي شعر به كافة المواطنين في محافظة سوهاج، وأدى ذلك إلى تحقيق الاستقرار الكبير في المحافظة، كما كان هذا كله عامل مهم لجذب مزيد من الاستثمارات إلى محافظة سوهاج نظير لما تتمتع به المحافظة في المجال الأمني والاستقرار، كان هذا في كلمة محافظ سوهاج أثناء تكريم اللواء مصطفى مقبل.

Advertisements

وأقامت محافظة سوهاج حفل تكريم اللواء السابق مصطفى مقبل في نادي الشرطة مساء أمس، وحضر الحفل مدير أمن سوهاج الجديد اللواء عمر عبد العال، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات التنفيذية والأمنية المسؤولة في محافظة سوهاج.

وأضاف أيمن عبد المنعم أن اللواء مصطفى مقبل تميز خلال فترة عمله في محافظة سوهاج بالتعاون مع الجهات التنفيذية، وأكد على أن اللواء مثال يجب أن يحتذي به من قبل كافة رجال الأمن الذي يعملوا من أجل مصلحة الوطن والمواطن في المحافظة.

كما أوضح أيمن عبد المنعم أن في فترة خدمة اللواء مصطفى مقبل تم العديد من المصالحات بين العائلات التي كان السبب الأساسي فيها هي قضية الثأر، كما عمل اللواء على القضاء على العديد من البؤر الغير أمنية الإجرامية التي كانت في محافظة سوهاج.

وفي نهاية الحفل التكريمي قام المحافظ أيمن عبد المنعم بشكر اللواء مصطفى مقبل على ما قدمه من خدمات جليلة في فترة عملة في المجال الأمني بمحافظة سوهاج، وتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.

كما قدم أيمن عبد المنعم خلال التكريم ميدالية محافظة سوهاج إلى مدير الأمن الجديد اللواء عمر عبد العال، وتمنى له المزيد من النجاح في منصبه الجديد.