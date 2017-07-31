الإسماعيلية تعقد اجتماع للمشاركة في الخطة القومية لمكافحة ذبابة الخوخ

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أقام مدير عام المكافحة الزراعية المهندس محمود عبد القادر، والمشرف العلمي لمشروع استئصال ذبابة الخوخ والفاكهة الدكتور محمد إسماعيل، ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية الدكتور السيد خليل مبارك، ومثل محافظة الإسماعيلية في مشروع استئصال ذبابة الخوخ اجتماع ليتم خلاله مناقشة آليات تعاون محافظة الإسماعيلية في الخطة القومية التي تقوم بها وزارة الزراعة المصرية من أجل مكافحة ذبابة الخوخ.

وتم الاجتماع بحضور كافة مهندسو مكافحة الآفات الزراعية بالإدارات الزراعية بالإضافة على مشاركة المزارعين ليتم مناقشة جدول الأعمال للخطة الموضوعة لمكافحة ذبابة الخوخ والمهام التي يقوم بها المشرف والفاحص في المجال الزراعي.

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كما تم خلال الاجتماع عرض مشاكل المزارعين، والعمل على حلها، وكذلك توفير كافة المستلزمات الخاصة بالمكافحة الزراعية الخاصة بمشروع مكافحة ذبابة الخوخ، ليتم بعد ذلك تقييم العمل خلال الفترة السابقة من خلال رصد السلبيات والإيجابيات.

وأعلن وكيل زراعة محافظة الإسماعيلية عن إشادته بمهندسي المكافحة الزراعية، وشجعهم على بذل المزيد من الجهود ليتم استئصال آفة ذبابة الخوخ الخطيرة التي تؤثر على كافة محاصيل الفاكهة في محافظة الإسماعيلية بالإضافة إلى تأثيرها على محاصيل الفاكهة أيضا وبالتالي تؤثر على عملية تصدير هذه المنتجات لتعود بالنفع الاقتصادي على البلاد.

والجدير بالذكر أن ذبابة الخوخ تعد من أخطر الآفات الزراعية المدمرة الثمار والمحاصيل في جمهورية مصر العربية حيث تصيب الثمرة مع بداية مظاهر النضج وتتحرك بداخلها يرقات تتغذى تاركة ورائها إخراجها التي تتسبب في تهتك الأنسجة وتدهورها من ثم تحللها، وبسبب خلو الكثير دول كثيرة من هذه الآفة الزراعية الخطيرة فأن الدول تشترط عند تصدير أية فاكهة أو خضروات من مصر أن تكون خالية تماما من أية إصابات عن طريق معاملة الثمار قبل تصديرها لتضمن عدم نقل أي طور حي من أطوار هذه الحشرة الخطيرة.

وتصيب ذبابة الخوخ عدد من المحاصيل الزراعية في مقدمتها الخوخ والموالح والبرقوق، والكمثرى والمشمش والتين والبلح أحيانا، والجوافة، كما تصيب محاصيل الخضر أيضا مثل الطماطم وكافة القرعيات، وأخطر طور من مراحل نمو هذه الآفة هو الطور اليرقي حيث يقل نشاط الحشرة مع انخفاض درجة حرارة الجو.