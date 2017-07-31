تفاصيل منظومة الخبز الجديدة.. تعرف على أبرز ملامحها

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صرح مستشار وزير التموين، الدكتور عمرو مدكور، مؤخرًا إن “الدولة قد قررت أن تقوم بتقرير منظومة جديدة خاصة بالخبز لكي تتمكن من منع سرقة “الدقيق”، كما أكد على أن هذه المنظومة التي تسعي الدولة إلى غنشائها من المتوقع لها أن لن تمس كلاً من السعر أو الجودة أو الحجم.

جاء في تصريحات مستشار وزير التموين، أن المنظومة الجديدة المقررة سوف تضمن حصول صاحب المطحن على كافة حقوقه بشكل امن وكامل ونصيبه في عملية طحن القمح حيث من المقرر أن يكون حقه بما يعادل 3 أيام كما من المقرر أن يحصل صاحب الفرن في المنظومة الجديدة على الدقيق المدعم ايضًا من صاحب المطحن لمدة ثلاثة أيام ايضًا بحيث تكون هذه الفترة مدفوعة الثمن.

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وأضاف الدكتور عمرو مدكور، في تصريحاته التي أجراها ببرنامج “صباحك عندنا” التليفزيونى والذي تم إذاعته على قناة “المحور” الفضائية، أنه من المتوقع للمنظومة الجديدة أن توقم باتصدى من جديد لظاهرة تسريب الدقيق من الأسواق، حيث ورد أنه بالنسبة للمنظومة الجديدة التي يتم العمل على دراستها الآن أن لا تقتصر فقط على رغيف العيش والذي يعد المنتج النهائي في هذه الصناعة بل من المقرر لها أن تبدأ بداية من أول محصول القمح وقت وجوده بالأراضي الزراعية وحتى وصول المحصول وتحوله إلى رغيف العيش ووصوله إلى مستحقيه.

وقد أشار مستشار وزير التموين، فى تصريحاته إلى أنه من المقرر أن يتم تعويض صاحب الفرن طبقًا للمنظومة الجديدة بكمية أخرى من الدقيق التي باع بها العيش على أن يتم تنفيذ هذا فور انتهاء الكمية التي لديه، كما وضح السيد المستشار في تصريحاته أنه سوف يتم معرفة عدد الأرغفة ايضًا التى قام صاحب الفرن بيعها وذلك من خلال قيام المواطنين بتسجيل أعداد الأرغفة التي قد حصلوا عليها عن طريق الكروت.

كما ورد فى هذه التصريحات أن سعر الرغيف فى جميع المحافظات المصرية سوف يظل كما هو بـ 5 قروش فقط وقد تقرر أن لا يتم زيادته نهائيًا، وأضاف ايضًا أن هناك عدد من اللجان الثورية سوف تظل مستمرة وتؤدي عملها بصفة دورية على المخابز وذلك من أجل أن يتم التأكد علي عدم وجود أي تجاوز فى المنظومة.