أخبار مصر اليوم الاثنين 31/7/2017: استعراض أهم ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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“أحمد محمد حامد” يطالب جامعة السويس بتقديم الاستشارات الأكاديمية في مشروعات المحافظة

شدد محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد على ضرورة التعاون بين محافظة السويس وبين جامعة المحافظة في مجالات المشروعات التنموية التي تعمل على خدمة المجتمع، وفي مجال رعاية البيئة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية الهندسية في الجامعة في جميع المجالات، ومنها مشروع وتخزين وتوليد الطاقة من مياه الصرف الصحي المقام على جبل عتاقة، وأكد رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي أن الجامعة مستعدة لمد يد العون في تقديم كافة الاستشارات الهندسية والأكاديمية والفنية في كافة المشروعات المقامة في محافظة السويس.

شعبة المخابر بالغربية تهدد بالإضراب احتجاجا على منظومة الدقيق

عقدت شعبة المخابر في الغرفة التجارية بمحافظة الغربية اجتماع لإبداء الاعتراض على المنظومة واللائحة الجديدة التي تم إعلانها من قبل وزير التموين المصري في مقر الغرفة التجارية بمحافظة طنطا، حيث أبدوا خلال الاجتماع اعتراضهم على طريق الحصول على حصصهم من الدقيق، كما أعلنوا عن تهديدهم بالإضراب عن العمل إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

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“جامعة بنها” تدعو الجامعات لحضور المؤتمر المصري الصيني الأول

وجه رئيس جامعة بنها الدكتور السيد القاضي دعوة إلى الجامعات التي شارك في اجتماع جامعات طريق الحرير الذي تم عقده في كازاخستان، لحضور فعاليات المؤتمر الصيني المصري الأول حيث تنظمه جامعة بنها في شهر أكتوبر القادم 2017؛ لمناقشة سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية وبين دول الصين في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية، والعمل على توثيق العلاقات بين البلدين.

جامعة كفر الشيخ تعدل شروط جائزة أفضل رسالة علمية للماجستير والدكتوراه

أقر اليوم مجلس إدارة جامعة كفر الشيخ تعديل الشروط التي تنظم منح جائزة أفضل رسالة علمية في درجتي الدكتوراه والماجستير، ليكون التعديل كالآتي: أن يمنح كل من المشرف والبحث على الرسالة العلمية مكافأة، كحافز لبذل مزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتميز في النشر الدولي، تم إقرار هذا التعديل بحضور رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري.

كفر الشيخ تستقبل أحمد الأنصاري مدير الأمن الجديد

في كلمة افتتح بها مدير أمن كفر الشيخ الجديد اليوم استلام مهام منصبه معرباً عن حرصه على تفعيل سيادة القانون، وأن العلاقة التي تحكم رجال الشرطة والمواطن المصري أساسها القانون، كما أكد أن كرامة المواطن المصري وأمنه خط أحمر لا يمكن المساس بها، وقد أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرار وزاريا بتعيين اللواء أحمد الأنصاري صالح مدير لأمن محافظة كفر الشيخ، بعد إحالة اللواء سامح مسلم على المعاش.

مشروع تطوير سوق التونسي سيتم وضع حجر الأساس له غدا

أعلن المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق عن بداية مشروع تطوير سوق التونسي في محافظة القاهرة وبالتحديد في حي الخليفة على أن يتم غداً الثلاثاء وضع حجر الأساس للمشروع، وسيحضر افتتاح المشروع ووضع حجر الأساس كل من محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف.