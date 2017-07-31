ننشر تفاصيل اجتماع السيسي اليوم مع مرشحين سفراء مصر بالخارج

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو لعام 2017، مع مرشحين سفراء مصر بالخارج ، وقد حضر الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الاجتماع على الأهمية الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية حيث أنها تعتبر الواجهة التي تظهر الصورة الحضارية لجمهورية مصر العربية كما أنها تقوم بالدفاع عن مصالح الوطن بالخارج، وأعرب سيادته عن ثقته في قدرة الدبلوماسيين المصريين في إبراز وإظهار مصر بصورة مشرفة، والتي تقوم بعكس الخلفية التاريخية والحضارية للوطن والتطلعات المستقبلية لشعب مصر الكريم.

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وقام الرئيس السيسي باستعراض ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وأكد على الأهمية من التطوير للعلاقات الموازنة والتي تقوم بجميع جمهورية مصر العربية بالعالم ، فضلا عن مواصلة تقوية العلاقات بالقوي الدولية التقليدية الظاهرة ، من خلال الأطر المتنوعة، وهذا تحت الإطار الخاص الدور الإقليمي التي تقوم به.

وشدد سيادته على ضرورة بذل مجهود أكبر للقيام بتثبيت دعائم الدولة، والحفاظ على ما قامت به الدولة من استقرار، ومواصلة العمل مع المجتمع العالمي للتصدي لظاهرة الإرهاب على جميع المستويات، والتخلص من هذا الخطر الذي يهدد أمن العالم كله، والمساهمة في في استقرار الشرق الأوسط وإحساسه بالأمان والسلام وما عانته الشعوب العربية منذ عدة سنوات .

وأكد على ضرورة نقل الوضع الحالي والمجهودات المبذولة للقيام بتنفيذ خطة النمو الاقتصادي الموضوعة والتي تحقق التنمية الشاملة، واستهداف الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، وخاصة من تواجد العديد من المشروعات التي تم إنجازها وتقوم بدعم فرص الاستثمار الكبيرة.

كما طالب سيادته من السفراء الجدد القيام بالبحث لقرارات وحلول غير تقليدية لتوجيه التحديات التي تقوم مصر بمواجهتها، وشدد على تكون الاقتراحات والحلول تتضمن الظروف المتواجدة والمتطلبات التنموية التي تحتاجها مصر.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور الفعال التي تقوم به البعثات المصرية التي تدع أبناء الجاليات المصرية لتقديم الخدمات لهم في الخارج، وقام بالتوجيه والمساعدة للمواطنين المصريين المتواجدين خارج البلاد والعمل على ربطهم بوطنهم.

كما أشار الرئيس السيسي أنه يجب العمل على حشد طاقات المصريين في الخارج واستغلالها للمساهمة في العمليات التنموية بالبلاد، وهذا بنقل الخبرات المكتسبة من الخارج إلى موطنهم، فضلا على أنهم يقومون بتقديم الوجه الحضاري لمصر.

كما قام السفراء باستعراض رؤيتهم في تطوير البعثات المصرية في الخارج، والسبل المتوقعة التي تعمل على دعم وتطوير التنسيق القائم بين البعثات المصرية والجهات المختصة في الدولة، للاستفادة من كافة الخبرات المتوفرة واستغلالها في مصلحة أبناء الوطن.