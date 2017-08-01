وزير الطيران المدني ينفي وجود احتكار أو زيادة في أسعار تذاكر الحج

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قبل أيام قليلة من الآن تم تداول بعض الأخبار التي تفيد زيادة أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج هذا العام، وفي المقابل نفى وزير الطيران المدني شريف فتحي صحة هذه الأخبار المتداولة، حيث أكد أن طيران الحج في القرعة والتضامن قام بوضع هذه الأسعار منذ أكثر من شهرين وستبقى هذه الأسعار كما هي دون زيادة إضافية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له اليوم ببرنامج ” كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه في حالة مقارنة هذه الأسعار للعام الميلادي الحالي بالعام السابق على أساس العملة الصعبة، سيتم ملاحظة أن أغلب الأسعار هذا العام ارخص من السابق، مشددا في الوقت ذاته على عدم وجود احتكار في عملية نقل الحجاج، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ممن ليس لديهم خبرة في مجال صناعة الطيران يقوموا بإعطاء معلومات مغلوطة وآراء غير صحيحة من شأنها تعمل على تشويه رأى وفكر الناس، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.

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كما نفى ادعاءات الدولة القطرية حول الانتصار على الدول المقاطعة لها فيما يتعلق بهبوط الطائرات القطرية بهذه الدول، بعد انتهاء الاجتماع الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني، حيث أكد أن أعضاء هذه المنظمة قاموا بتكثيف جهود المكتب الإقليمي للدول الأعضاء، مطالبين في الوقت ذاته من كافة الدول التعاون في مجال اتفاقية شيكاغو، مؤكدا أن الدول الأربعة تلتزم بالاتفاقيات الجوية الدولية، ولم يتم إجبار هذه الدول على السماح لهبوط الطائرات القطرية فيها خلال الاجتماع المنعقد، مؤكدا أن هذا الكلام غير واقعي على الإطلاق وليس صحيحا.

وأضاف أن الدول الأربعة المقاطعة عندما قامت بحظر الطيران القطري كان لأسباب وجيهة، مؤكدا أن عملية تخصيص ممرات جوية للطائرات القطرية لا يعنى هبوطها في المطارات المصرية أو باقي مطارات الدول المقاطعة، مشيرا في الوقت ذاته على احترام مصر لكافة الاتفاقيات الجوية الدولية ومعايير السلامة والأمن، ولذا قامت بالتعاون مع الدول الأربعة المقاطعة في إطار إيجاد ممرات جوية خاصة بالطوارئ للطائرات القطرية حتى تعبر من خلالها للدول الأخرى، لافتا أنه في حالة وجود خلاف يجب أن يكون هذا الخلاف بنوع من أنواع التحضر بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة الدولة المصرية.