جنح الإسكندرية تأمر بحبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات ونصف بتهمة إهدار المال العام

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قبل ساعات قليلة من الآن، قررت محكمة جنح الإسكندرية معاقبة المدير السابق لمكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ونصف بتهمة إهدار المال العام، كما أمرت بسجن المدير المالي للمكتبة لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين، وستة أشهر آخرين لتلاعبه في إيجار المحلات، هذا فضلا عن معاقبة اثنين آخرين من العاملين بالمكتبة بالسجن لمدة ستة أشهر واقعة التلاعب في إيجار المحلات. وقد أمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق التي وردت بتقرير خبير وزارة العدل فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد كل من حرم رئيس الجمهورية الأسبق سوزان مبارك، وعضو مجلس أمناء المكتبة السابق عبد العزيز حجازي لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما بناء على هذه الاتهامات.

هذا وقد كانت نيابة الأموال العامة قد قامت بالاستماع إلى أقوال إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، بعدما وجهت إليه عددا من التهم التي ثبت تورطه بها، والتي منها تهمة إهدار المال العام، تلك التهمة التي باتت من أكثر الوقائع المنتشرة في الفترة الحالية والتي غالبا ما يتهم فيها أسماء كبيرة وشخصيات متعارف عليها، حيث تقوم تلك الشخصيات باستغلال نفوذهم وسلطتهم ويقومون بوقائع فساد مختلفة.

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كان عدد من موظفي مكتبة الإسكندرية قد تقدموا ببلاغ ضد المدير السابق للمكتبة والذي يتهمه فيه بالقيام بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة للغاية والتي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر عدم الرغم من عدم الحاجة إليهم في العمل بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، الأمر الذي تسبب في إهدار أموال المكتبة بصورة كبيرة.

واتهموه أيضا بالقيام بتغيير السيارات الخاصة بالمكتبة خلال فترات زمنية قصيرة جدا، مع حرصه على شراء سيارات فارهة حديثة الموديل والتي يصل سعر السيارة الواحدة منها إلى مليون جنيه تقريبا، فضلا عن تعاقده على إنشاء عدد من الكافتيريات والمطاعم بمساحة المكتبة بالأمر ، وقيامه أيضا بتنظيم سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة، الأمر الذي تسبب في النهاية لإهدار مبالغ هائلة والتي قدرت بنحو عشرون مليون جنيه مصري تقريبا.