أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 1/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء أنه سوف تواجه اغلب المناطق المصرية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة المتوقعة علي أغلب البلاد حيث يتوقع الأرصاد أن يسود طبقًا لأخبار الطقس اليوم طقس مائل للحرارة على أغلب السواحل الشمالية كما ورد أنه سوف يكون الطقس حار على كلاً من الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ويستمر حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب محافظات جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة تدريجيًا مع دخول الليل حتى يصبح الطقس لطيف ليلا على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب ظهور الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد كما توقعت الأرصاد وتستمر الشبورة حتى تصل إلى شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك على السواحل الشمالية بالإضافة إلى أنه قد ور بخصوص حركة الرياح أنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ثم تبدأ حركة الرياح في النشاط على مدن خليج السويس خلال اليوم.

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ومن جهة أخرى قد ورد فى تصريحات الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحرين المتوسط منها والبحر الأحمر يتوقع أن تكون معتدلة كما ورد أنه سوف ترتفع حركة الموج على كلاً من البحرين وأنها سوف تتأثر باختلاف درجات الحرارة والطقس الحار وسوف تتراوح من متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية على البحرين شمالية غربية.

جاء فى بيان الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الصغرى وايضًا العظمى منها على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، فهي كالتالي:

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 32

دمياط 24 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

السويس 23 38

طابا 23 38

الطور 26 35

العريش 22 34

نخل 21 37

مرسى علم 29 37

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 23 38

رفح 22 33

كاترين 19 36

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 29 39

الفيوم 24 38

رأس سدر 24 37

أبوسمبل 29 42

سيوة 24 38

المنيا 24 38

سوهاج 25 40

الأقصر 27 42

وسط الدلتا 24 37

شلاتين 29 38

قنا 26 41

نويبع 29 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 41

أسيوط 24 39

أسوان 28 43

السلوم 22 32.