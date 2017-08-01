القليوبية تدشن حملة مبكرة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

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أعلن نقيب عام الفلاحين في محافظة القليوبية أحمد فراج عن التعاون مع وكيل وزارة الطب البيطري التابع للمحافظة الدكتور عادل أنور ليتم التعاون فيما بين الجهتين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والعمل على توفير كافة الخدمات في الطب البيطري للعمل على حماية الثروة الحيوانية ضد حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية التي تصيب الحيوانات، على أن يتم البدء في حملة تحصين مبكرة للماشية في عدد من قرى منطقة قليوب ومنها سوارس الإصلاح الزراعي، والقرى التابعة لهذه المنطقة بالإضافة إلى تدشين حملات أخرى لتحصين المواشي في كل من ميت حلفا، وقرية ميت نما.

وأشار أحمد فراج إلى سرعة بدء حملات التحصين لحماية الماشية من أمراض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية الذين يمثلون أكبر التهديدات للثروة الزراعية في مصر، وأوضح أن على الطبيب البيطري الذي يكون مشرف على حملة تحصين الماشية أن يعطي للفلاح دبلة يعمل بها على ترقيم الحيوان الذي خضع لعمل حملة التحصين، كما يتم إعطاء الفلاح بطاقة علاجية ليقوم فيها المزارع أو الفلاح بتدوين الحاصلة الصحية للحيوان التي خضع لحملة التحصين ليتم متابعة حالته الصحية على أن يعطى العلاج المناسب في الفترة القادمة من التحصين ضد الأمراض.

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وأشار أحمد فراج أن الطبيب البيطري المعالج لابد أن يتواصل مع مربي الثروة الحيوانية عن طريق التليفون المحمول حيث أنه يمثل أسرع وسيلة اتصال في الوقت الحالي، ليتم من خلال الاتصالات متابعة حالة الماشية التي تم تحصينها خلال الحملة في حال حدوث أي طارئ على حالة الحيوان ومتابعة أثار حملة التحصين وتأثيرها على الماشية، وأوضح أن التكلفة الإجمالية للحملة التحصين المبكرة ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية التي يتحملها الفلاح أو المزارع أو مربي الحيوانات هي سبعة عشر جنيه مصري فقط للحالة الواحدة التي ستخضع للحملة.

وأوضح أحمد فراج أنه في نفس وقت قيام الحملة المبكرة للتحصين من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بدورها، تقوم مديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة القليوبية بعمل حمل للحد من انتشار الكلاب الضالة في المحافظة، كما تقوم المديرية أيضا علاوة على كل ذلك بالكشف الدوري على الخيول وعلاجها وتحصينها بالإضافة إلى الكشف عنها بالسونار.