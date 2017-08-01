وزارة التموين تبدأ اليوم تطبيق منظومة الخبر الجديدة.. تعرف على التفاصيل

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تبدأ وزارة التموين اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري تطبيق منظومة الخبر الجديدة ، بهدف السيطرة على تسريب الدقيق و الأقماح، وقد أكدت الوزارة أنه سيتم تحرير سعر الدقيق للمخابز و القمح للمطاحن، ولن يتم المساس بسعر رغيف الخبز لمستحقي الدعم ليبقى كما هو بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد.

من جانبه أكد المتحدث باسم الوزارة ممدوح رمضان خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه بتطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقوم أصحاب المخابز والمطاحن بدفع مقدم تأمين السلع ثلاثة أيام للدقيق، ويصل السعر الخاص بطن الدقيق إلى 4700 جنيه مصري، مؤكدا أن هذه تعتبر خطوة هامة وجادة للقضاء على الفساد بمنظومة الخبز، مشيرا في الوقت ذاته على عدم المساس بسعر رغيف الخبز وتثبيته عند سعر خمسة قروش كما هو متعارف عليه.

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كما أكد أنه سيتم صرف خمسة أرغفة للفرد الواحد كما هو، وأنه في حالة الاتفاق على خفض حصة الفرد لتكون أربعة أرغفة بدلا من خمسة فهنا سيتم الإعلان فورا عن ذلك، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه المنظومة الجديدة تساهم بصورة كبيرة في توفير الخبز والقمح، كما أنها ستعمل على تحسين جودة رغيف الخبز، مؤكدا أن التكلفة الخاصة بـ جوال الدقيق زنة 100 كيلو تصل إلى 180 جنيه لتكون تكلفة الرغيف هي 14.4 قرش، ويتم دعم الرغيف للمواطنين ليصل إليهم بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد، وباقي التكلفة تتحملها الدولة.

الجدير بالذكر، أن إعلان وزارة التموين بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز كانت قد أثارت جدلا واسعا بين المواطنين بسبب تخوفهم من تأثيرها على حصة الفرد من الخبز المدعوم أو تقليل حصة المواطنين، ولكن الوزارة قامت بنفي ذلك، مؤكدا أنه لا مساس بحصة الفرد ولا سعر رغيف الخبز.

تجدر الإشارة أيضا، أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تدرس مقترحا لخفض حصة الفرد من الخبز المدعم ليكون أرغفة أربعة بدلا من خمسة مقابل زيادة نقاط الخبز، ولكن هذا المقترح لم يتم حسم الرأي النهائي فيه بعد، وحال وجود أية جديد ستقوم الوزارة بالإعلان عنه مباشرة، ولكنها حتى اللحظة الحالية لم تقوم بإعلان رسمي عن ذلك.