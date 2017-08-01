أيمن رضا يكذب خبر استشهاد حسام حربي في حريق سوق إدفو

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أعلن رئيس مركز ومدينة إدفو أيمن محمد رضا، عن عدم سقوط ضحايا أو أي حالات وفاة بسبب حريق سوق إدفو التجاري، حيث لم يسفر عن أي ضحايا لا من المدنيين ولا من قبل أفراد ورجال الشرطة. كما أشار أيمن محمد رضا أن حريق سوق إدفو التجاري أدى إلى إصابة أربعة عشر مواطن بحالات اختناق، ومنهم أربع أفراد من قوات الحماية المدنية المشاركة في مكافحة الحريق بالإضافة إلى عدد إحدى عشر مواطن مدني، ولكن أكد على خروجهم جميعا من المستشفى بعدما تلقوا الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وحيث وقع حريق سوق إدفو التجاري في التاسع عشر من شهر يوليو 2017، حيث شب الحريق في السوق الواقع في شمال محافظة أسوان في صباح يوم الأربعاء الموافق التاريخ السابق مما أدي إلى وقع أضرار جسيمة مادية، دون الإعلان عن وقوع أي حالة وفاة أو ضحايا سقوط نتيجة حريق سوق إدفو التجاري.

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وتم الإعلان فقط عن الخسائر المادية التي أدى إليها حريق السوق التي نتج عنها تدمير عدد كبير من المحلات التجارية التي كانت تعمل السوق التجاري بإدفو في شمال أسوان، كما أصابت النيرات واجهة عمارة سكنية كان تقع بالقرب من موقع الحريق لكنها لم تسفر أي عن سقوط أي ضحايا أو وفيات، وتعامل على الفور فرق الأمن المختلفة حيث وصلت سيارات الإطفاء إلى السوق ومكافحة الحريق وسيطرت عليه.

كما ذكر أنه وقت وقوع الحريق في سوق إدفو التجاري انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تحرك على الفور عشرة سيارات إطفاء إلى موقع السوق الواقع في شمال محافظة أسوان ليتم السيطرة على الحريق وتم إخماده ليتم تحرير محضر بواقعة حريق سوق إدفو التجاري، وتم إخبار النيابة العامة لإجراءات التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.وأوضح أيمن محمد رضا أن ما تم تداوله من أنباء عاري تماماً من الصحة بشأن الشهيد حسام حربي، وهو من أبناء محافظة أسيوط وبالتحديد بقرية منقباد، كان جندي تابع للقوات المسلحة، وليس له أي علاقة بجهاز الشرطة.

كما أوضح أيمن محمد رضا أن الشهيد حسام حربي توفى في حادث سير وقع بعد انقلاب سيارة نصف نقل في قرية فارس الواقعة في كوم امبو، وحدث هذا الحادث في نفس الوقت الذي اندلع فيه حريق سوق إدفو التجاري.جاء هذا التعليق من قبل أيمن محمد رضا لتداول بعض الوسائل الإعلامية خبر الشهيد حسام حربي عباس شرشرة في مشاركة في إخماد حريق سوق إدفو التجاري بشمال أسوان الذي وقع في التاسع عشر من يوليو.