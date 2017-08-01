بني سويف تدشن حملة تجريع للقضاء على البلهارسيا

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تدشن محافظة بني سويف حملة تجريع لمواطني خمس قرى في المحافظة من أجل مكافحة مرض البلهارسيا والقضاء عليه، وتم الإعلان عن هذه الحملة من قبل الدكتور عبد الناصر حميدة مدير مديرية الصحة في محافظة بني سويف، والدكتور محمد عبد القادر وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، والدكتورة الزهراء محمد العربي مساعد مدير المتوطنة في المحافظة، وقامت الحملة خلال يومين من عملها بتشريع حوالي 3657 مواطن في المحافظة.

هدفت حملة التجريع للقضاء على مرض البلهارسيا في محافظة بني سويف إلى الكشف عن مرض البلهارسيا وتحديد الجرعات التي يلزم على المرض أن يأخذها على جرعات ليتم العلاج نهائيا والقضاء على البلهارسيا.

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وأعلنت الدكتورة الزهراء محمد العربي أن حملة التجويع التي تمت في محافظة بني سويف نجحت في عملها حيث تم تجريع 2254 مواطن يعاني من مرض البلهارسيا بعدد أقراص بلغت 5952 قرص للقضاء على مرض البلهارسيا تماماً والشفاء منه، وبلغ العدد الإجمالي لحملة التجريع في محافظة بني سويف حوالي 3657 مواطن بإجمالي عدد أقراص 9803 قرص ضد مرض البلهارسيا.

وأعلنت مديرية الصحة التابعة لمحافظة بني سويف عن الحملة القومية للتشريع ضد مرض البلهارسيا للعمل على القضاء عليه، حيث بدأت الحملة في مركز بني سويف بقرى منها جزيرة الزرابي، وجزيرة سنور التابعة لمركز ناصر في قرية علي حمودة، وفي مركز ببا وبالتحديد في قرى وهي قرية الزرابي واحد، بقرية الزرابي اثنين حيث تم تدشين حملة التجريع للقضاء على البلهارسيا في الثلاثين من شهر يوليو الماضي إلى العاشر من شهر أغسطس الجاري.

والجدير بالذكر أن مرض البلهارسيا هو مرض طفيلي تسببه ديدان البلهارسيا ويصيب هذا المرض العديد من سكان الدول النامية، ولا يعد مرض البلهارسيا من الأمراض المميتة إلا أنه يؤدي إلى سرعة استهلاك الجسد المصاب به، ويوجد خمس أنواع من الديان التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض البلهارسيا.

وتتم إصابة الإنسان بمرض البلهارسيا عند نزوله إلى مياه المصارف والترع لغرض الاغتسال أو بغرض الري حيث تكون هذه المياه الملوثة بالسركاريا، حيث تنجذب إلى جسم الإنسان بسبب حرارة جسمه وتخترق الجلد تاركة ذيلها خارج الجسم، وتنتقل إلى تيار الدم حتى تصل إلى الأوردة الكبدية.