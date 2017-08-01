وزارة الزراعة: 4.3 مليون فدان إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية على مستوى الجمهورية

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قامت وزارة الزراعة بإصدار تقريرا رسميا والذي كشفت من خلاله عن النسبة الإجمالية للمساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية للموسم الحالي، حيث أكد التقرير أن إجمالي هذه المساحات وصل إلى أربعة ملايين و300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وجارى الحصر من قبل لجان شئون المديريات الزراعية المختلفة.

وقد أكد التقرير الذي تم إصداره اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز وصلت إلى مليونا و 228 ألف و127 فدان، فيما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول الذرة حوالى 2 مليون و203 آلاف و 863 فدانا، مقسمة إلى مليون و510 آلاف فدان ذرة بيضاء، و680 ألف و 585 فدان منزرع بالذرة الصفراء، أما المساحة المنزرعة بالذرة النيلي فتصل إلى 12 ألفا و 996 فدان.

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وتصل المساحة الإجمالية المزروعة بالقطن إلى 216 آلاف و 954 فدان، أما المساحة المزروعة بالسمسم فتصل إلى 204 أفدنة، وفى المقابل تصل المساحة المزروعة بالفول السوداني إلى 142 ألفا و 609 أفدنة، أما المساحة المنزرعة بعباد الشمس فتصل إلى 12 ألفا و741 فدانا.

وبالنسبة لفول الصويا، فتصل المساحة المنزرعة به إلى 25 ألفا و564 فدانا، أما الذرة الرفيعة فتصل إجمالي المساحة المنزرعة بها إلى 297 ألفا و45 فدانا، وبالنسبة لمحصول البصل الصيفي فتصل المساحة الإجمالية المزروعة منه إلى 3 آلاف و 669 فدانا، وأخيرا بالنسبة لإجمالي المساحة المنزرعة بمحصول البطيخ فتصل إلى 99 ألفا و234 فدانا.

هذا وتواصل الوزارة نشر توصياتها الفنية بواسطة قطاع الإرشاد الزراعي والحملات القومية، بهدف النهوض بالمحاصيل الزراعية المختلفة، وزيادة الوعي لدى المزارعين بالممارسات الزراعية السلمية بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة الخاصة بهذه المحاصيل، بالشكل الذي يساهم في النهاية في دعم المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتخفيض الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من الدول الأخرى.

كما أكد التقرير أيضا على أن الحملات القومية التي تقوم بها الوزارة للنهوض بالمحاصيل الزراعية المختلفة تعتمد في المقام الأول على مجموعة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل، والتي تصل للمزارعين والمنتجين وغيرها من الأجهزة الفنية والإرشادية بمحافظات مصر المختلفة من خلال الندوات والحقول الإرشادية وما شابه ذلك، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج وتحسين خواص الجودة.