البحر الأحمر تناقش تطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة بمدن المحافظة

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عقد مساء اليوم اجتماع بديوان عام محافظة البحر الأحمر ليتم مناقشة أعمال تطوير مشكلة العشوائيات التي تعاني منها المدن التابعة لمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى متابعة أخر المستجدات والأعمال في المشروعات التي تنفذها المحافظة من أجل تطوير العشوائيات، تم هذه الاجتماع في ديوان عام محافظة البحر الأحمر.

شدد محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله خلال الاجتماع على ضرورة تجهيز قوائم بأسماء المستحقين بعد اكتمال أعمال الحصر التي تقوم بها لجان تم تعيينها من قبل المحافظة، لتتم كافة أعمال الحصر تبعا للضوابط والأحكام التي حددها المحافظة، وأضاف على استمرار اللجان في أعمالها ليتم عرض النتائج الأسبوعية عليه، وعرض كافة المشاكل للعمل على حلها.

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وأشار أحمد عبد الله أن كافة الجهات التابعة لوزارة الإسكان تعمل في محافظة البحر الأحمر، وأضاف في القريب العاجل سيتم حل مشكلة العشوائيات بالإضافة إلى إخلاء المناطق الغير آمنة من الأربعة مدن التابعة للمحافظة، ليتم الإعلان عن خلو محافظة البحر الأحمر من المناطق الغير آمنة العشوائية.

وأضاف أحمد عبد الله خلال الاجتماع الهادف إلى تنمية محافظة البحر الأحمر والعمل على القضاء على مشكلة العشوائيات والمناطق الغير آمنة في المدن الأربعة التابعة للمحافظة على ضرورة أن يتم العمل من كافة الجهات التنفيذية العاملة في المحافظة للعمل على سرعة انتهاء اللجان من أعمال الحصر الخاصة بحصر المناطق العشوائية ليعطي كل ذي حق حقه، دون ظلم أحد.

وأعلن أحمد عبدالله عن خطة تطوير وتنمية محافظة البحر الأحمر تستهدف جميع الشوارع والمحاور الرئيسية في المحافظة، لتنقل صورة حضارية عن المحافظة من قبل الزائرين من داخل مصر أو من قبل السياح ليشاهدوا بجمال محافظة البحر الأحمر وخلوها من المناطق العشوائية، والمناطق الغير آمنة، وتصير المحافظة وجهة سياحية لجمهورية مصر العربية.

وشارك في اجتماع محافظة البحر الأحمر كل من سكرتير عام المحافظة اللواء عبد الفتاح تمام، ورئيس مجلس مدينة سفاجا اللواء هشام آمنة، ورئيس مجلس مدينة الغردقة اللواء علي شوكت، بالإضافة إلى استشاري المحافظة الدكتور ضياء إبراهيم، ورئيس مجلس مدينة رأس غراب اللواء محمد حلمي، والعديد من مسؤولي القيادة التنفيذية التابعة للمحافظة.