تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى بكافة محافظات مصر وبعض الدول العربية

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفات، والتي من المقرر أن تأتي في يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، على أن تبدأ أولى أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم.

من جانبه أشار رئيس المعهد الدكتور حاتم عودة أنه طبقا لحسابات المعهد الفلكية، فإن شهر ذي القعدة ستكون مدته ثلاثون يوما، أما هلال شهر ذي الحجة سيولد يوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس الجاري، وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من الشهر ذاته سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، ليبدأ شهر ذي الحجة رسميا يوم 23 أغسطس الجاري.

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وفيما يتعلق بمواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فمن المقرر أن تأتى على النحو التالي:

بالنسبة لمحافظة القاهرة، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:57.

بالنسبة لمحافظة الجيزة، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:57.

بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 6:01

.بالنسبة لمحافظة بورسعيد، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52.

بالنسبة لمحافظة السويس، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52.

بالنسبة لمحافظة العريش، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:46.

بالنسبة لمدينة الطور، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:49.

وبالنسبة لسانت كاترين، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:47.

بالنسبة لشرم الشيخ، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:47.

بالنسبة لدمنهور، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:59.

بالنسبة لمدينة طنطا، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:57.

بالنسبة لمدينة المنصورة، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:56.

بالنسبة للزقا زيق، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:56.

بالنسبة لمدينة بنها، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:57.

بالنسبة لمدينة شبين الكوم، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:58.

بالنسبة لمدينة كفر الشيخ، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:57.

بالنسبة لمحافظة الفيوم، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:59.

بالنسبة لمحافظة بنى سويف، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 5:58.

بالنسبة لمحافظة المنيا، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 6:01.

بالنسبة لمحافظة أسيوط، تأتى صلاة العيد في تمام الساعة 6:00.

بالنسبة لمحافظة سوهاج، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:58.

بالنسبة لمحافظة قنا، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:54.

بالنسبة لمحافظة أسوان، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:55.

بالنسبة لمدينة أبو سمبل، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 6:01.

بالنسبة لمرسى مطروح، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة6:12.

بالنسبة للغردقة، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:49.

بالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52.

بالنسبة لمحافظة دمياط، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:54.

بالنسبة للسلوم، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:55.

بالنسبة نويبع، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44.

بالنسبة لحليب، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41.

بالنسبة لشلاتين، تأتي صلاة العيد في تمام الساعة 5:45.

أما بالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى المبارك في بعض الدول العربية، فيأتي على النحو التالي: