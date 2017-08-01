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نتائج تظلمات حركة تنقلات الشرطة الجديدة 2017، آخِر أخبَار التظلمات و آخر ميعاد للتقديم، قامت وزارة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية بنشر أسماء و نتائج حركة تنقلات وترقيات الشرطة المصرية في يوليو 2017، و تم هذا بعد أن اعتمد السيد وزير الداخلية النتيجة على الفور وكان هذا يوم الخميس الموافق 27 يوليو لعام 2017، و جاءت تلك الحركة شاملة جميع رجال الأمن والضباط على مستوى الجمهورية، ابتداء من مساعدي وزير الداخلية وحتى مديري الأمن في الإدارات العامة في جميع المحافظات، وجاءت الحركة لتعلن ترقية عدد 12 ألف ضابط، و بعد الإعلان عن نتائج حركة التنقلات للشرطة المصرية لعام 2017 تم فتح باب باب تقديم التظلمات لنتَائج تلك الحركة من خلال موقع وزارة الداخلية.

نتائج تظلمات حركة تنقلات الشرطة الجديدة 2017:

أعلنت وزارة الداخلية إتاحتها لتقديم التظلمات الخاصة بحركة تنقلات الشرطة لعام 2017، وكان هذا بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن نتائج الحركة بعد أن تم اعتمادها من قبل السيد وزير الداخلية، الجدير بالذكر أن الوزارة قد فتحت باب التقديم في التظلمات بعد الإعلان عن النتيجة مباشرة، بجانب أن باب التظلمات سيظل مَفتوح لمدة ثلاثة أيام بعد الإعلان عن النتيجة، بعد إنتهاء المدة المحددة للتظلمات يتم غلق باب التقديم لتقوم الجهات المختصة بالفحص في التظلمات وعلى أساسها تحدد التظلمات المقبولة من التظلمات التي تم رفضها.

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قامت وزارة الداخلية بفتح باب تقديم التظلمات منذ يوم الإعلان عن نتائج حركة التنقلات 2017، واستمرت لمدة يومين بعد الإعلان عن النتائج بعدها تم غلق الباب يوم السبت الماضي حيث كان يوم السبت هو اليوم الأخير للتقديم على التظلمات، وكذلك فإن يوم الأحد كان يوم البدء في تنفيذ حركة التنقلات وفقا للنتائج التي صدرت من قبل وزارة الداخلية والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، هذا بجانب أن حركة التنقلات للرتب المختلفة سوف يكون ابتداء من يوم السادس من شهر أغسطس الجاري.

موعد تنفيذ حركة تنقلات الشرطة الجديدة 2017:

قامت وزارة الداخلية بتعيين موعد الأول من شهر أغسطس الجاري كموعد لتنفيذ حركة تنقلات الشرطة الجديدة بالنسبة للقيادات، في حين أن موعد السادس من شهر أغسطس الجاري سيكون بمثابة موعد البدء بتنفيذ حركة تنقلات الرتب المختلفة والتي قد جاءت نتائجها خلال حركة تنقلات الشرطة الجديدة 2017.

الجدير بالذكر أن حركة تنقلات الشرطة الجديدة 2017 قد جاءت وفقا لمجموعة من الأسس التي يتم مراعاتها خلال تحديد النتائج والإعلان عنها، وقد شملت تلك الأسس الحالات الصحية والبعد الإنساني وكذلك الاستقرار، وهي أمور يجب أن يتم أخذها في عين الإعتبار، هذا وتقوم الوزارة أيضا بإحالة من قدم العطاء المستمر طوال مدة الخدمة إلى المعاش من الضباط، في حين أن من يستحق الترقية من الرتب المختلفة قد تم إصدار قرار الترقية له.

في حين أن الوزارة قد اهتمت خلال تحديد النتائج أن تقوم بالدفع بالقيادات الشابة إلى الكثير من القطاعات الأمنية والمديريات وجاء هذا في سبيل تحقيق السيادة القانونية وكذلك فتح الباب أمام التطوير المستمر والدائم للعمل الشرطة وذلك حتى تمنحه فرصة مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال في جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت وزارة الداخلية لمن يشعرون بالتضرر من حركة التنقلات التي تمت بتقديم تظلم من تلك النتائج، كما وفتحت الوزارة باب التقديم بعد الإعلان عن النتائج مباشرة ولمدة ثلاثة أيام ليكون يوم السبت الماضي هو آخر يوم للتقديم والذي جاء بعده يوم الأول من أغسطس لتبدأ القيادات ومديريات الأمن في تنفيذ حركة التنقل.