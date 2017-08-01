الإسكان: تخصيص وحدات سكنية للمصريين بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة

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قام كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” وكذلك وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، السفيرة “نبيلة مكرم” بالاتفاق على مجموعة من الخدمات التي ستُقدمها وزارة الإسكان للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة.

وكان من بين تلك الخدمات الموافقة من قبل وزير الإسكان على إنشاء مكتب تابع لكل مدينة من المدن التي يتم إقامتها خلال الفترة الحالية ليكون كمركز خدمة لتقديم الخدمات للمصريين في الخارج، خاصة تلك الخدمات التي تتعلق بحجز الأراضي والوحدات السكنية ضمن مشروع بيت الوطن والذي خصصته الحكومة للعاملين في الخارج.

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هذا بجانب الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للعاملين في الخارج، و التي تقع في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني الأول، وجاء هذا القرار استجابة من وزير الإسكان للعديد من الطلبات التي تقدم بها العامِلين في الخارج خلال الفترة الأخيرة.

و وفقا لهذا الإتفاق بين وزير الإسكان و وزيرة الهجرةن فقد أصدر وزير الإسكان أمر بتخصيص مراكز لخدمة المصريين العاملين في الخارج في المدن الجديدة من قبل مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، و من المقرر أن يقوم وزير الإسكان بإفتتاح تلك المراكز فور الإنتهاء منها مباشرة، هذا بجانب أن الوحدات التي ستطرحها الوزارة والتابعة للحي السكني الأول في العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم تخصيص نسبة منها للعاملين في الخارج.

كما أضافت السفيرة خلال التصريحات، أن شهر أكتوبر المقبل سوف يشهد تنظيم معرض عقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم هذا من خلال التنسيق مع أحد الشركات التي تقوم على تنظيم المعارض وبين وزير الإسكان، وسيَشمل هذا المعرض عرض لجميع المشروعات الكبيرة التي تنظمها الدولة في الفترة الأخيرة.

وعلى رأس تلك المشروعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم تسويق المشروعات الكبري التابعة لشركة التطوير العقاري، ويأتي هذا من خلال التنسيق مع غرفة التطوير العقاري، و يأتي هذا في ظل كبر الجالية المصرية في الولايات المتحدة والتي من المؤكد أنها لديها رغبة شديدة في إمتلاك عدد من العقارات في أرض الوطن أو حتى القيام بالمشروعات الاستثمارية، كما ستقوم السفارة المصرية بطلب الدعم من الولايات المتحدة حتى يتم هذا احدث على أعلى مستوى.