أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: استعراض أهم أخبار مصر حسب ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: معرض صناع مصر يقام في 13 إلى 16 من سبتمبر المقبل

انطلاق فعاليات معرض “صناع مصر” متخذ شعار “تعارف وتكامل للصناعة الوطنية”، ويقام المعرض في الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من شهر سبتمبر القادم في مقر الصندوق الاجتماعي للتنمية بمدينة نصر في أرض المعارض، يهدف هذا المعرض على تقوية التنمية الصناعية والعمل زيادة التصنيع المحلي في جمهورية مصر العربية وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم من قبل الهيئات القطاع العام.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: قنا تحتفل باليوم القومي للسكان

قامت مديرية الصحة بمحافظة قنا اليوم احتفال بمناسبة اليوم القومي للسكان، بحضور محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ومسؤول قطاع السكان والأسرة في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم جمال الدين، ووكيل وزارة الصحة الدكتور أيمن خضاري، وشارك العديد من الجهات ومؤسسات القطاع العام في الاحتفال منها مركز إعلام قنا، ووزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات من المجتمع المدني.

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أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: محافظ القليوبية يتفقد كباري المشاة المقام على الطريق الزراعي

قام محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي اليوم بزيارة تفقدية لأحد كباري المشاة التي تقع بالتحديد على الطريق الزراعي السريع في المحافظة، ورافقه خلال الجولة رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى المهندس محمد صلاح، وشدد المحافظ خلال زيارة إلى سرعة الانتهاء من أعمال مشروعي الكوريين أخرين يقامان في المحافظة وأكد على سرعة الانتهاء منهم خلال شهرين فقط وإلا سينسحب المشروعين من الشركة المنفذة لهما.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: محافظ بني سويف يزور جزارة ثلاث طبيبات بيطريات

قام محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب بزيارة محل جزارة مقام في شارع حاتم رشدي بالمحافظة، حيث تم افتتاح الجزارة من قبل ثلاث طبيبات متخصصون في الطب البيطري، وأشاد المحافظ بهذه التجربة وعبر عن سعادته بها التي تعد نموذج للشباب المصري المكافح، حيث أنهن لم ينتظرن الوظيفة الحكومية.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: دمياط تتابع سير عمل اللجنة الفنية لفحص التعديات على أملاك الدولة

تعمل اللجنة الفنية في دمياط المتخصصة في فحص الطلبات المقدمة من المتعدين على أراضي الدولة التابعة، وترأس عمل اللجنة في محافظة دمياط سكرتير عام المحافظة اللواء المهندس سامي عبد العزيز، وتشمل أعمال اللجنة الفنية بالنزول لمعاينة الأراضي التابعة للدولة على أرض الواقع سواء كانت أراضي زراعية أو غيرها ليتم بعدها وضع تقرير حول هذه الأراضي، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: “هناء سرور” تحيل 63 عامل في مستشفيات منوف للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قامت اليوم وزارة الصحة في محافظة المنوفية بإحالة ثلاثة وستين عاما في مستشفيات منوف إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق منهم لتغيبهم عن العمل، حيث قامت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بمحافظة المنوفية بزيارة مفاجئة اليوم إلى عدة مستشفيات منها مستشفى صدر منوف، مستشفى منوف العام، ومستشفى رمد منوف، ومستشفى حميات منوف، وجاءت هذه الزيادة من أجل الاطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: دمياط تمد فترة التقدم للصف الأول الابتدائي لمدة ثلاث أيام

أصدر اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط السيد سويلم عن قرار مد فترة التقديم لطلاب الصف الأولى الابتدائي لمدة ثلاث أيام في كافة مدارس محافظة دمياط تبدأ من اليوم الأول من أغسطس وحتى الثالث من أغسطس الجاري ليتم التقدم عن طريق المواقع الإلكترونية.