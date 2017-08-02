أخبار الطقس اليوم الأربعاء 8/2/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي جميع محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، أن يتوقع يسود خلال اليوم الأربعاء طقس معتدل على أغلب الأنحاء حيث جاء أنه من المتوقع أن تشهد مدن السواحل الشمالية حالة من الاعتدال خلال ساعات اليوم كما يتوقع أن يكون الطقس خلال ساعات النهار مائل للدفء على كلاً من محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة وتستمر حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة على أغلب محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي ويصبح الطقس شديد البرودة فى خلال ساعات الليل.

كما ورد في تصريحات خبراء الأرصاد عن أخر أخبار الطقس اليوم الأربعاء المتوقعة علي محافظات مصر أنه من المتوقع أن تظهر كلا من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في الشمال حيث ورد أنه سوف يصاحبها سقوط أمطار خفيفة خلال اليوم وذلك على أغلب مناطق السواحل الشمالية الغربية وعن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم توقع الأرصاد أن تكون أغلبها جنوبية غربية ثم تتغير وتصبح شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح غربا.

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وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون حالة الطقس عليه معتدلة كما ورد أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة أشار خبراء الأرصاد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر يتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح فإنها تتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء على أغلب محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، فكانت كالتالى:

القاهرة 12 21

بورسعيد 14 20

الإسكندرية 11 19

مطروح 11 18

دمياط 14 21

بلطيم 12 21

الإسماعيلية 06 21

السويس 09 2

طابا 07 22

الطور 08 24

العريش 07 22

نخل 05 22

مرسى علم 17 24

رفح 08 21

كاترين 06 17

الغردقة 10 25

شرم الشيخ 17 26

سيوة 05 21

المنيا 05 21

أبوسمبل 12 26

وسط الدلتا 12 20

أسيوط 07 21

الفيوم 06 22

رأس سدر 11 19

سوهاج 07 22

الأقصر 08 27

أسوان 10 26

الوادى الجديد 06 24

قنا 10 24

شلاتين 12 26

حلايب 14 23

نويبع 16 23

السلوم 07 19.