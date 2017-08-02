الحكومة تقرر زيادة المبالغ الشهرية لأسر وطلاب برنامج “تكافل وكرامة”

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قامت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى التابعة إلى الحماية الاجتماعية والتنمية، “نيفين القباج”، بالإعلان عن كافة التفاصيل الجديدة التي قد قررتها الحكومة المصرية بشأن زيادات قيمة الدعم النقدي المقدمة، حيث ورد أنه قرر صرف قيمة هذه الزيادات في إطار سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي”.

ورد في تصريحات “نيفين القباج”، أن الحكومة تعمل على التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، حتى تتمكن من تنفيذ أهدافها وتستوعب أكبر ممكن من الأفراد والفئات الفقيرة في مصر بالإضافة إلى ضم الأسر الأكثر من جميع المحافظات المصرية وخاصة الأفراد والعائلات المستفيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة والذي تم إضافته في شهر يوليو الماضي.

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وعن تفاصيل الزيادة الجديدة التي قررتها الحكومة للأشخاص المستحقين فعليا وضمن صفوف برنامج تكافل وكرامة ورد أنه سوف يتم زيادة قيمة الشرائح المقررة للدعم النقدىلكلاً من ذوى الإعاقة بالإضافة إلى المسنين وتحديدا الذين لديهم أعمار فوق 65 عاما لتصبح قيمة مبلغ الدعم المقررة 450 جنيها وذلك مقارنة بالسابق والتي كانت 350 جنيها لكل شهر ليكون مقدار الزيادة 100 جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لتطبيق الزيادة.

كما ورد أنه سوف تتضمن قيمة هذه الزيادة ايضًا رفع قيمة الدعم المخصص إلى الطلاب الدارسين بالمرحلة الابتدائية ليكون الدعم الخاص بهم بعد الزيادة تم رفعه من 60 جنيهاً إلى 80 جنيها بشكل شهري، وتم رفع الدعم من 80 جنيه إلى 100 جنيه وذلك بالنسبة إلى المرحلة الإعدادية، وعن الدارسين في المرحلة الثانوية سوف يتم رفع القيمة المخصصة من 100 جنيه إلى 140 جنيها لكل شهر.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى مراعاة الأسر الفقيرة وقد تقرر أن يتم دعمهم من خلال تقديم برنامج تكافل وكرامة، حيث يتم تقديم المساعدات المالية لهذه الأسر المستحقة بقيمة بلغت 325 جنيها للأسرة الواحدة، كما ورد أنه قد قررت الحكومة دعم الطلاب المنتمين لهذه الأسر حيث تقرر ان يتم صرف مساعدة شهرية لكل طالب موجود بهذه الأسر بحد أقصى 3 طلاب فى الأسرة الواحدة، كما تم رفع قيمة المبلغ المالي الذي يخص الأطفال الأقل من سن السادسة بهذه الأسر إلى 385 جنيه شهريًا، وبالنسبة للأسر التي بها جميع المراحل التعليمية “ابتدائى، اعدادى، ثانوى” تقرر أن يتم صرف مبلغ 645 جنيه لهم.