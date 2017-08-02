وزير النقل يعلق علي ارتفاع أسعار تذاكر القطارات والمترو بالفترة المقبلة

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خرجت تصريحات السيد وزير النقل والمواصلات، الدكتور هشام عرفات، مؤكدة على أنه لا توجد زيادة فى الفترة المقبلة على اسعار كلاً من تذاكر القطارات الخاصة بهيئة السكة الحديد أو على تذاكر خطوط مترو الأنفاق كما تناقلت الأنباء في الفترة الماضية.

كما أكد وزير النقل في حواره على أن الأسعار سوف تظل ثابتة بدون تغيير خلال تلك الفترة، وعن فرق الاسعار والزيادة المتوقعة بسبب ارتفاع التكلفة بوجه عام علق الوزير بأن الوزارة قد اتخذت قرارها أنها سوف تتحمل هذا الفرق والذي من المقرر أنه سوف يتم من خلاله رفع قيمة تكلفة التشغيل بالسكة الحديد.

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يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل في الرحلات سواء في المترو والقطارات ناتج عن تحريك سعر الوقود بالأسواق المصرية بعد قرار الحكومة المصرية برفع الأسعار بوجه عام علي عدد من السلع الأساسية في جميع المحافظة فى إطار استكمال الحكومة لخطة تصليح الاقتصاد المصري.

أكد الوزير في تصريحاته الصحفية أن وزارة النقل سوف تقوم بتحمل الفروق في الأسعار نيابة عن المواطن في الفترة القادمة وأنه لا يوجد أي نية لديها أو اتجاه نحو زيادة أسعار التذاكر المقررة الحالية علي كليهما.

جدير بالذكر أن السيد وزير النقل والمواصلات قد شهد يوم أمس الثلاثاء والذي يعد مطلع شهر أغسطس الجاري توقيع بروتوكول تعاون جديد بين كلاً من المعهد القومي للنقل والذي يتبع الوزارة مع الغرفة التجارية الكندية، حيث ورد أن هذا التعاون يهدف إلى تدريب العاملين فى قطاعات الوزارة بشكل فعال ويفيد من عملية التطوير المستهدفة بداخله.

يعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات في جمهورية مصر العربية ويخدم ملايين من أبنائها بشكل يومي ودوري وعلى هذا تكثف الحكومة جهودها لتطوير القطاع وخاصة بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن تلف عدد من الجرارات والمركبات الخاصة به بعد أن انتهت المدة الخاصة بها.

وتسعى وزارة النقل والتجارة علي تحسين خدماتها وتقديم افضل الخدمات فى ظل الإمكانيات المتاحة لديها وكسب ثقة عملائها من جميع المحافظات وتقديم العديد من الخدمات بأسعار مختلفة لتناسب جميع المستويات.