الدقهلية تعتمد ميزانية 8 ملايين جنيه لإقامة مشروع صرف صحي بعزبة الصفيح

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تعمل محافظة الدقهلية في الفترة الحالية على القضاء على مناطق العشوائيات التي تشوه المنظر الحضاري الراقي للمدينة كما أنه تعد مشكلة اجتماعية حيث لا توفر حياة كريمة للمواطن المصري بالإضافة إلى عدم توفير ظروف معيشية وبيئية تعمل على أن يحيا المواطن حياة كريمة، وبالإضافة إلى كونها مناطق غير آمنة على الإنسان و تخل بالأمن الداخلي للمحافظة.

وفي هذا الإطار صرح محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي عن اعتماد ميزانية تقدر بـ8 ملايين جنيه مصري للعمل إقامة مشروع صرف صحي في عزبة الصفيح حيث يعمل على تطويرها وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمياه الجوفية في العزبة، كما سيعمل أيضا المشروع على تحويل كابلات الضغط العالي إلى كابل أرضي لتوفير الطاقة الكهربائية.

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وأعلن أحمد الشعراوي قائلا: “كل ما نسعى إليه هو نقل المواطن المصري إلى أفضل حياة تكون بعيدة عن الخطورة التي يعاني منها سكان المناطق العشوائية، وأن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتوفير حياة معيشية كريمة لهؤلاء المواطنين المصريين البسطاء”.

وأشار أحمد الشعراوي إلى تكوين لجنة هندسية تتشكل من جامعة المنصورة بالتعاون مع محافظة الدقهلية ليتم اعداد تقرير شامل وكامل على مساكن التعاونيات وهي مساكن الإيواء بالمجزر القديمة، ليتم عمل دراسة لطرح البدائل عنها في إطار الحرص على رعاية السكان وذلك سيتم من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

والجدير بالذكر أن أحمد الشعراوي عقد اجتماع مع أعضاء كافة الأجهزة التنفيذية بالإضافة إلى حضور لجنة العشوائيات التابعة لديوان عام محافظة الدقهلية، ليتم توجيه كافة أوجه الشكر والتقدير على مجهودكم العظيم المميز في العمل على القضاء على مشكلة العشوائيات وتنمية المحافظة اجتماعيات ومعيشيا وبيئيا، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد من أجل أن يتم الإعلان في القريب العاجل عن خلو محافظة الدقهلية من المناطق الغير آمنة والمناطق العشوائية.

والجدير بالذكر أنه وقع حادث انهيار العقار في عزبة الصفيح كان يتكون من ست طوابق في تاريخ الثالث من شهر يناير 2017، وراح ضحيته سبع حالات وفاة، وثلاث مصابين وكان قد كشف هذا الحادث عن وجود أربعين عقار آخر آيل للسقوط، وتم تشكيل لجنه لفحص كافة عقارات المنطقة للاطمئنان على سلامتها، وكشف تقرير اللجنة التي عملت على مدار يومين ليتم فحص حوالي 463 منزل تبين أن فيهم 40 منزل يتطلب العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.