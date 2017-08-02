دمياط تعيد توزيع الأطباء على الوحدات الصحية وتجري فحوصات على فيروس سي

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عقد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط الدكتور رمضان الخطيب اليوم اجتماع، حضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات الصحية، بالإضافة إلى قيادات من الطب الوقائي بقيادة مدير عام الطب الوقائي الدكتور محمد البدري، تم عقد هذا الاجتماع في ديوان عام مديرية الصحة بمحافظة دمياط.ناقش الدكتور رمضان الخطيب خلال الاجتماع؛ عدة قرارات خاصة بالقطاع الطبي والصحي وإدارته في محافظة دمياط كان في أولها إعادة توزيع كافة الأطباء العاملين في كافة الوحدات الصحية وطب الأسرة التابعة لها.

وأوضح الدكتور رمضان الخطيب أن قرار نقل الأطباء على الوحدات الصحية سيكون خاص لعدة معايير منها درجة الكثافة الصحية في المنطقة المقام في الوحدة الطبية أو مؤسسة الطب الأسرة التي تخدم هذه المنطقة.وأكد الدكتور رمضان الخطيب على ضرورة تطوير الكوادر الطبية العاملة في الطب البشري عن طريق عقد عدد من الدورات التدريبية للأطباء، وتطوير الكوادر الإدارية أيضا العاملة في الإدارات الصحية للعمل على رفع الكفاءة الإدارية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين في الوحدات الصحية ليتم عقد دورات تدريبية أيضا للعاملين في الإدارات الصحية في محافظة دمياط، كما سيتم تدريبهم على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الطبية هذا في المجال الطبي.

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وأوضح الدكتور رمضان الخطيب على ضرورة خضوع القطاع الطبي للمراقبة مع المرور المستمر لمراقبة سير عمل الوحدات الصحية، وشدد على الالتزام بمواعيد العمل لكل من الأطباء والعاملين في وحدات طب الأسرة.وأشار الدكتور رمضان الخطيب أنه في حال حصول أي مخالفة المواعيد أو مخالفات إدارية من قبل الأطباء أو العاملين في المجال الطبي سيتم التعامل مع هذه المخالفة بصرامة وخصوصا إذا كانت المخالفة تتعلق بالقوانين التي تعمل على تنظيم العمل في المجال الطبي.

كما أمر رمضان الخطيب بتشكيل لجنة ليتم من خلالها متابعة استكمال الفحص الطبي للعاملين في القطاع الطبي للكشف المبكر عن أي إصابة بفيروس سي، ويتم تشكيل هذه اللجنة قبل يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، مع التأكيد على استمرار عمليات الفحص للحالات الموجودة في المستشفيات بمحافظة دمياط بالأقسام الداخلية، ويتم رصدها والتواصل مع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس حيث يتم إخضاع الحالات المصابة للعلاج المجاني على نفقة الدولة تبعا لقوانين وزارة الصحة المصرية.