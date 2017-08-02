الإسكندرية تقرر تخصيص باكيات 2×2 لمتضرري إزالة سوق الهانوفيل

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وأقر المجلس التنفيذي التابع لمحافظة الإسكندرية موافقه على تخصيص مساحة اثنين× اثنين متر مربع ليتم إقامة باكيات تخصص للباعة الجائلين، على أن تكون مكان الباكيات في شارع موازي لشارع إسكندرية مطروح الواقع خلف مدرسة محمد نجيب؛ وتأتي هذه الخطوة من قبل المجلس التنفيذي للمحافظة من أجل تعويض المتضررين بسبب إزالة سوق الهانوفيل من حي العجمي.

وأوضح المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على أن القيمة إيجار الباكيات ستكون ثلاثمائة جنيه مصري فقط في الشهر عن كل باكية مع إضافة الزيادة السنوية التي تقدر بحوالي 10%، على أن يتم تنفيذ نموذج موحد لجميع الباكيات، ليتم على التنسيق الشكل الجمالي فيما بينهم، وتعويضا للمتضرر عن إزالة سوق الهانوفيل لتعمل محافظة الإسكندرية على تجميلها وتخطيطها دون الإضرار بمصالح المواطنين، وتعويض من تضرر من أي قرار.

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يتم مناقشة هذا في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية حيث ترأس هذا الاجتماع محافظ الإسكندرية محمد سلطان، بالإضافة إلى سكرتير عام المحافظة اللواء أحمد متولي وأعضاء مجلس نواب محافظة الإسكندرية، ونائب محافظ الإسكندرية الدكتور سعاد الخولي كما حضر الاجتماع جميع القيادات التنفيذية في المحافظة.

كما تم أيضا موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على إعادة تجديد قطعة أرض التي كانت متبقية من مشروع بناء المساكن الشعبية الواقعة في شارع لافيزون وبالتحديد في منطقة الظاهرية، وتبلغ مساحة هذه الأرض حوالي مائتين وعشرين متر، والمعاينة الواقعة لقطعة الأرض تبين أنه مقام عليها مسجد، يلحق به حضانة متخصصة تعمل على خدمة أهالي المنطقة السكنية الواقعة في محيطه، كما به أيضا مستوصف مخصص لنفس الهدف.

وأكد المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية خلال اجتماعه على ضرورة إقامة دار للإفتاء تكون تابعة للمحافظة، وخصوصا بعدما تبين في الفترة الحالية أن الفتوى أصبحت سلاح في تبرير أعمال العنف، وزعزعة استقرار الأمن، وإراقة الدماء، بالإضافة إلى أنه توضيح مخاطر الإفتاء الخاطئ لما له من آثار مدمرة للمجتمع والأفراد على حدا سواء، وأشار المجلس التنفيذي، إلى ضرورة إقامة دار الإفتاء في محافظة الإسكندرية لتقدم الفتوى الصحيحة المعتدلة التي ينص عليها الدين الإسلامي، وعلى أن يقوم على دار الإفتاء نخبة من علماء الدين المتخصصين في تقديم الفتوى الدينية بدقة واعتدال ووضوح.