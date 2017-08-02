وزير البيئة يسعي إلى تطوير أروع أماكن ممارسة الغطس في العالم

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تقدم وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أثناء زيارته لمنطقة البلوهول بطلب إلى جمعية رجال أعمال دهب، بإعداد دراسة تقوم على حلول ومقترحات تطوير منطقة البلوهول السياحية، حيث تعتبر هذه المنطقة من أروع أماكن ممارسة الغطس في العالم أجمع، وأوضح وزير البيئة إلى أنه في إطار تقديم كافة الخدمات لهذه المنطقة سيتم إنشاء كل من جراح، وسقالة كبيرة، وحمامات بالإضافة إلى نقطة إسعاف لتقديم الخدمات الصحية.

وتم هذا من خلال زيارة الوزير خالد فهمي منطقة البلوهول حيث تعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير البيئة إلى المنطقة، ورافقه خلال زيارته كل من محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مدير محميات جنوب سيناء محمد قطب، ورئيس مدينة دهب اللواء طارق لطفي، وأمين عام جمعية رجال أعمال دهب صلاح إدريس، ومدير محمية دهب أحمد الصادق.

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وكما قابل اللواء خالد فودة،ـ والدكتور خالد فهمي عدد من مشايخ وعواقل البدو في دهب بالإضافة إلى لقائهما مع المستثمرين ورجال الأعمال خلال الزيارة لمنطقة البلوهول.

وأوضح أمين عام جمعية رجال أعمال دهب صلاح إدريس، أنه بناء على دعوة من الجمعية إلى وزير البيئة لزيادة منطقة البلوهول ليتم مناقشة كافة أوجه تطوير المنطقة السياحية التي تعتبر من الثروات الطبيعية والمعالم السياحية، بالإضافة إلى حرص الجمعية لعدم تخريب أو الإضرار بالشعاب المرجانية التي تعد من أروع المناظر الطبيعية الجاذبة للسياحة والممتعة لممارسة الغطس في هذه المنطقة، وتعمل جمعية رجال أعمال دهب على مناقشة وزير البيئة لكافة أوجه تطوير منطقة البلوهول لتصبح معلم سياحي من معالم السياحة البيئية و جاذبة للسياحة الخارجية في مصر.

وأعلن عضو في جمعية رجال أعمال دهب، إبراهيم سليمان، أن لقاء الدكتور خالد فهمي برجال أعمال دهب كان منتج ومثمر إلى حد كبير، وأوضح أن جمعية رجال الأعمال في الوقت الحالي ستعمل بناء على طلب وزير البيئة من إعداد دراسة وتقرير وافي شامل لكافة أوجه المقترحات والاستطلاعات بشأن تطوير منطقة البلوهول لجعلها معلم من معالم السياحية البيئية في جمهورية مصر العربية، وجاذبة للسياح، ليتم عمل هذا التقرير خلال عشرة أيام قادمة ليقدم إلى الوزير.