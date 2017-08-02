جامعة المنيا تفتتح اليوم وحدة الصيدلة الإكلينيكية

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تم اليوم افتتاح اليوم العلمي الأول لـ وحدة الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات جامعة المنيا، وافتتحه رئيس الجامعة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية لتكون موجود داخل مستشفيات الجامعة.

محضر أنشطة اليوم العلمي الأول لتفعيل الصيدلية الإكلينيكية مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي بالمنيا منال موريس إسكندر، ورئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أبو بكر محي الدين، ونقيب صيادلة محافظة المنيا الدكتور محمد سرحان، ومدير مستشفى القلب والصدر الجامعي الدكتور نزار رفعت، وبالإضافة إلى حضور مدير عام مستشفى الكلى والمسالك الجامعي الدكتور إيهاب رفعت.

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وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن جامعة المنيا تبذر ما بوسعها من أجل تحقيق كل تحسن وتطوير في منظومة الصحة داخل نطاق محافظة المنيا بأكملها، مصرح: “بأن أي تطوير لابد وأن يبدأ من عمل الجامعات، لأنها مؤسسات أكاديمية علمية في المقام الأول”، وأضاف بأن جامعة المنيا تمتلك من الكوادر الطبية البشرية ما تستطيع من خلاله تقديم كافة الخدمات الطبية الشاملة الكاملة لكل المرضى داخل المحافظة، وأعلن بأن جامعة المنيا لديها سجل من الإنجازات حافل في كافة المجالات والأقسام الطبية بمستشفيات الجامعة حيث أنها تقدم أعظم وأفضل الخدمات الطبية للمرضى في محافظة المنيا.

وأشار الدكتور أبوبكر محي الدين بأن افتتاح قسم الصيدلة الإكلينيكية هو انجاز في الوقت الحالي حيث أن قسم الصيدلة الإكلينيكية بالتحديد من الأقسام الهامة جداَّ داخل كل المستشفيات وجزء أساسي لابد من وجوده داخل أي مؤسسة صحية ليخدم المرضى، ووجود هذه القسم في مستشفيات جامعة المنيا التي تخدم كل مرضى صعيد مصر يعد إنجاز هام في سجل مستشفى المنيا الجامعي، وأوضح بأن عدم وجود قسم الصيدلة الإكلينيكية داخل المؤسسات الصحية قد يؤثر على النتائج العلاجية للمرضى بالسلب.

كما قال الدكتور محمد سرحان: “بأن ظهور الصيدلية الإكلينيكية أعادت دور الصيدلي إلى وضعه داخل المنظومة الطبية ليستكمل دوره”، وأضاف أن نقابة الصيادلة في المنيا على أتم استعداد لتقديم الخدمات والمساعدات لدعم كافة المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الصحية الأخرى التي تريد إضافة وحدة الصيدلة الإكلينيكية إلى أقسامها.