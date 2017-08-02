أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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نستعرض معكم في هذا المقال اليومي أهم ما ورد فى الصحف والمواقع الإخبارية المصرية على مدار اليوم بالمحافظات المصرية.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: جامعة الزقازيق تعيين عبد المنعم عبد المنعم محمد عميد كلية التربية لمدة عام

تم اليوم إصدار القرار برقم 1463 من رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبد الباري، الذي ينص على تكليف وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد المنعم محمد السيد بإدارة أعمال عميد كلية التربية لمدة عام، ويتم العمل بهذه القرار اعتبارا من يوم الأول من أغسطس الجاري، أو لحين تعيين عميد لكلية التربية أيهما أقرب وقف للقرار.

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أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: جامعة السادات تكلف عماد إبراهيم بالقيام بأعمال كلية الحقوق لمدة عام جامعي

تم اليوم إصدار قرار من قبل رئيس جامعة مدينة السادات برقم 96 بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي 2017، الذي ينص على تعيين الأستاذ المساعد ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث الدكتور عماد إبراهيم أحمد إبراهيم الفقي ليتولى القيام بأعمال عمادة الكلية لمدة عام جامعي واحد ليبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الأول من شهر أغسطس الحالي 2017.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: المحلة الكبرى تباشر بزراعة الجزيرة الوسطى بالنجيلة

يشرف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم الأربعاء أحمد عبد السميع على مشروع زراعة الجزيرة الوسطى حيث يتم زراعتها بالنجيلة التي تتسم بلونها الأخضر في كافة شوارع مداخل محافظة المحلة الكبرى، على أن يتم زراعة حوالي ألف متر من النجيلة مع القيام بكافة أعمال صيانة الطرق بالإضافة إلى إصلاح إنارة الكشافات في الشوارع.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: جامعة المنيا تفتتح اليوم وحدة الصيدلة الإكلينيكية في مستشفياتها

افتتح اليوم جامعة المنيا اليوم العلمي الأول لوحدة الصيدلة الإكلينيكية، حيث افتتحه رئيس الجامعة جمال الدين علي أبو المجد، وتأتي افتتاح وحدة الصيدلة الإكلينيكية في إطار تفعيل دورها لتكون موجود داخل المستشفيات التابعة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لتساعد المرض على الشفاء.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: الإسكندرية تقرر تخصيص باكيات 2× 2 لمتضرري إزالة سوق الهانوفيل

قرر المجلس التنفيذي التابع لمحافظة الإسكندرية على الموافقة على تخصيص مساحات اثنين × اثنين متر مربع ليتم عليها إقامة مشروع باكيات للباعة الجائلين المتضررين من إزالة سوق الهانوفيل في حي العجمي، على أن يتم دفع مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري فقط كرسوم إيجار لهذه الباكيات.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: شركة مياه القاهرة تقطع المياه عن 12 منطقة لمدة 24 ساعة

صرحت اليوم شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة على قطع مياه الشرب عن المناطق التالية عزبة السماع، والمنشية الجديدة، وأبو العسل، وعزبة عثمان، ومنطقة الوحدة العربية، ومنطقة الصوالحة، ومدينة بدر، و منطقة منشية الحرية، ومساكن نوبار؛ على أن يتم قطع المياه ابتداء من الساعة الثامنة مساء اليوم الموافق الثاني من شهر أغسطس الجاري الأربعاء حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي الخميس الموافق الثالث من أغسطس الجاري بسبب قيام شركة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة بإصلاح خط الطرد بمنطقة سوق الأحد بشبرا الخيمة.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 2/8/2017: القليوبية تستعد لافتتاح الطريق الحر الجديد شبرا الخيمة بنها في عيدها القومي

تم الإعلان عن افتتاح الطريق الحر الجديد شبرا الخيمة / بنها في نهاية أغسطس الحالي 2017، بناء على ما أعلنه محافظ القليوبية محمود عشماوي، على أن يتم في الشهر الجاري دخول هذه الطريق إلى الخدمة ليتم افتتاحه في ذكر احتفال المحافظة بعيدها القومي في الثلاثين من أغسطس الحالي.