نيابة غرب الإسكندرية تحيل رجل أعمال لمحكمة الجنايات بتهمة جلب مواد مخدرة

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أصدرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قرارها بإحالة أحد رجال الأعمال لمحكمة الجنايات، بعد أن سعى لتهريب نحو 24 مليون قرص مخدر، ومنشطات جنسية، ممنوع استيرادها داخل أحد الحاويات القادمة من دولة الهند بميناء الإسكندرية.

وتقع بوادر هذه الواقعة، حين وصلت معلومات لأمن ميناء الإسكندرية، أفادت دخول إحدى الحاويات إلى الميناء، وكان بداخلها كميات من الأقراص المخدرة، والمنشطات الجنسية، مخبأة داخل مشمول إحدى الرسائل المستوردة والقادمة من دولة الهند.

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وأوضحت التحريات،صحة المعلومات، وبدأ تشكيل لجنة جمركية مشتركة من رجال إدارة نقطة الفحص الثالثة بالساحة الصينية، وعدد من رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بتفتيش الحاوية رقم MRKU 2419324، القادمة من الهند على الباخرة “ويزرا”،والتى تتبع لإحدى شركات الاستيراد وأوضحت أن الصنف الوارد بالمستندات 544 كرتونة وورق طباعة بوزن 8.700.

وبتفتيش وجرد محتويات الحاوية، اتضح وجود 64 كرتونة ورق في بداية الحاوية، والباقي عبارة عن 365 كرتونة يوجد بها برشام تامول، وبها 18 مليونًا و250 ألف قرص، و67 كرتونة بها 4 ملايين، و824 ألف قرص ترامادول مخدر، و48 كرتونة بها مليون و152 ألف قرص من أقراص الفياجرا والمنشطات الجنسية

وتكثف الادارة العامة لمكافحة المخدرات من جهودها خلال الفترة الماضية للسيطرة والقضاء على كل عمليات التهريب وتجارة المخدرات التى تشهدها البلاد .

وكانت قد كشفت خلال الفترة الماضية عن أكبر قضية مخدرات بعد اكتشافها لأحد مصانع إنتاج المخدرات فى مدينة العاشر من رمضان والذى تديره أحد العصابات، وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين سعوا لتنفيذ كل ما خططوا له، أحضروا كل الإمكانيات وأحضروا عدد من أجهزة تصنيع المواد المخدرة وهى عبارة عن “مولد كهربائى عالى الجهد، ومولد كهربائى متوسط الجهد، و كمبروسر هواء، و مفرمتين كهرباء كبيرة الحجم، وآلتى خلط، وماكينة تصنيع أقراص مخدرة، و5 مكبس هيدروليك، و3 مواتير كهرباء، وثلاجة وتكييفين، وكلارك ، وأدوات تغليف”.

وكشفت التحقيقات أن صاحب المصنع هو “سليمان ف. ا” يبلغ من العمر 52 سنة، وهو أحد أشهر تجار المخدرات فى لبنان ومن اكبر موزعي المواد المخدرة لدى العديد من الدول العربية، وهو صاحب فكرة إنشاء المصنع فى هذه المنطقة، واعتاد دائماً على أرتداء الجلباب الأبيض، ويملك أحد مصانع الملابس بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والذى يستغله لجعله غطاء يستر تجارته المشبوهة فى المخدرات ويدخل ربحه أيضا فى التجارة.