حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية يوم 6 أغسطس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

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خلال الأيام القليلة الماضية تناقلت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية أخبارا تفيد بمنح الموظفين إجازة رسمية يوم 6 أغسطس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وفى المقابل نفى مجلس الوزراء صحة هذه الأخبار المتداولة، حيث أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن يوم الأحد القادم الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري لن يكون إجازة رسمية وسوف يكون يوم عمل عادى لكافة الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة المختلفة.

وقد قام مجلس الوزراء بإصدار بيانا رسميا اليوم الخميس، والذي أكد من خلاله على أن يوم السادس من شهر أغسطس الجاري يوم عمل عادى وطبيعي لجميع موظفي الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مشيرا في الوقت ذاته على أهمية حدوث تواصل قوى وفعال بين الحكومة وبين أبناء الشعب من أجل إيضاح كافة الأمور المبهمة بالنسبة للمواطن المصري حتى يكون على علم ودراية بها، وكذلك من أجل توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام في مصر.

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وأكد البيان على ضرورة استمرار هذا التواصل بين الحكومة والشعب بخاصة في القضايا التي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لافتا إلى أن معظم الأخبار المتداولة على مثل هذه المواقع تكون غير صحيحة ومغلوطة ومجرد شائعات ولا تستند إلى أدلة وبراهين، وهذا ما يقتضي على المواطن التأكد من دقة المعلومة وصحتها من المصادر الموثوق بها.

الجدير بالذكر، أنه في العام الميلادي الماضي 2016، تم منح الموظفين و العاملين بأجهزة الدولة المختلفة إجازة في مثل هذا اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة أمام الحركة الملاحية العالمية، ولذلك أعتقد الكثيرون بأن السنة الحالية سوف يتكرر نفس الأمر، لتبدأ الشائعات في الانتشار عبر المواقع الاجتماعية المختلفة.

ولذا قامت الحكومة بإيضاح حقيقة هذا الأمر بعدما قامت بإصدار بيان رسمي اليوم والذي نفت من خلاله صحة هذه الأخبار المتداولة، مؤكدة على أهمية توضيح الأخطاء وتوصيل الأخبار الصحيحة والدقيقة إلى المواطن البسيط تجنبا لحدوث أي مشاكل تتعلق باعتقاد البعض بأن هذا اليوم إجازة رسمية، كما أشيع على بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.