تعرف على أسعار السلع الجديدة المطروحة بمنافذ التموين خلال شهر أغسطس الجاري

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أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى عن زيادة عدد السلع الغذائية المقرر صرفها على البطاقات التموينية خلال شهر أغسطس الجاري، بهدف تنويع السلع المقدمة للمواطنين، ويأتي في مقدمة هذه السلع الجديدة اللبن المعبأ وزيت الذرة والحلوى الطحينية والعسل الطبيعي والخضروات المجمدة وغيرها من السلع الأخرى، وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة بهذه السلع الجديدة، فيمكن ذكرها على النحو التالي:

أولا: بالنسبة لأسعار الزيوت.

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بالنسبة لزيت خليط 0.8 لتر، فقد بلغ السعر الخاص به 14 جنيها.

بالنسبة لزيت عباد الشمس كريستال لتر، فقد بلغ السعر الخاص به 22 جنيها.

بالنسبة لزيت الأصيل عباد 0.8 لتر، فقد بلغ السعر الخاص به 16 جنيها.

بالنسبة زيت عافية ذرة 0.9 لتر، فقد بلغ السعر الخاص به 25 جنيها.

بالنسبة لزيت هدية 0.8 لتر، فقد بلغ السعر الخاص به 15 جنيها و75 قرشا.

أما السعر الخاص بزيت هنادي 0.8 لتر، فقد وصل إلى 15 جنيها.

ثانيا: بالنسبة لأسعار السمن

بالنسبة للسعر الخاص بمسلي كريستال زنة 700 جم، فقد وصل إلى 19.50 جنيه.

بالنسبة للسعر الخاص بمسلي كريستال زنة 1.5 كجم، فقد وصل إلى 38 جنيه ونصف.

بالنسبة للسعر الخاص بمسلي الهانم زنة 700 جم، فقد وصل إلى 17.75 جنيه.

بالنسبة للسعر الخاص بمسلي الهانم زنة 1.5 كجم، فقد وصل إلى 33.75 .

بالنسبة للسعر الخاص بمسلي روابي زنة 750 جم، فقد وصل إلى 19.25 جنيه.

بالنسبة للسعر الخاص بمسلي روابي زنة 1.5 جم، فقد وصل إلى 37 جنيه.

ثالثا: بالنسبة لأسعار الشاي

بالنسبة للسعر الخاص بشاي ليبتون ناعم زنة 250 جم، فقد وصل إلى 24 جنيه ونصف.

بالنسبة للسعر الخاص بشاي ليبتون ناعم زنة 100 جم، فقد وصل إلى 10.75.

بالنسبة للسعر الخاص بشاي ليبتون ناعم زنة 40 جم، فقد وصل إلى 4.75.

هذا وقد تم طرح اللبن المعبأ أو المجفف ماركة نيدو، وهى شنطة تحتوي على إثني عشر ظرف زنة الظرف الواحد 25 جم ويصل سعره إلى 36 جنيه، فيما وصل السعر الخاص بعلبة لبن جهينة زنة 1 كيلو إلى 12 جنيه ونصف، أما سعر لبن بخيره فقد بلغ 11 جنيه ونصف للكيلو الواحد.

كما تم طرح عدس مجروش زنة 500 جم والذي يصل السعر الخاص به إلى 10 جنيهات، فيما يصل السعر الخاص بالفول المعبأ زنة 500 جم إلى ثلاثة جنيهات ونصف، أما السعر الخاص بحلاوة رشيدي الميزان زنة 150 جرام فقد بلغ ثمانية جنيهات، فيما وصل سعر عسل النحل زنة 500 جم إلى 23 جنيه، والعسل الأسود زنة 500 جم وصل إلى سبعة جنيهات ونصف، وأخيرا وصل سعر الطحينة زنة 350 جرام إلى 14 جنيه ونصف.