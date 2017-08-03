الحكومة تقرر زيادة أسعار المياه والصرف الصحي.. تعرف على الأسعار الجديدة

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في إطار القرارات الاقتصادية التي تقوم الحكومة المصرية باتخاذها بهدف سد عجز الموازنة الحالية والتي كانت قد بدأت برفع أسعار البنزين والكهرباء، تقرر اليوم زيادة أسعار المياه والصرف الصحي، حيث أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قرارا رسميا والذي تضمن زيادة الأسعار بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك بتطبيق تعريفة جديدة مقررة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على المواطنين لشرائح الاستهلاك المختلفة.

وقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة هذا القرار الجديد والذي من المقرر أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة لمياه الشرب بعد الزيادة، فيمكن ذكرها على النحو التالي:

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أولا: بالنسبة للتعريفة الجديدة لمياه الشرب للاستهلاك المنزلي

بالنسبة للشريحة الأولى للاستهلاك والتي تكون ما بين صفر إلى 10 متر مكعب، فقد أصبح سعرها 45 قرش للمكعب الواحد بدلا من ثلاثون قرشا.

بالنسبة للشريحة الثانية للاستهلاك والتي تكون ما بين 11 إلى 20 متر مكعب، فقد تقرر زيادتها من سبعون قرشا إلى 120 قرشا للمتر المكعب.

بالنسبة للشريحة الثالثة للاستهلاك والتي تكون ما بين 21 إلى 30 متر مكعب، فقد تقرر زيادتها لتصبح 165 قرش للمتر المكعب الواحد بدلا من 155 قرشا.

بالنسبة للاستهلاك الأعلى من 31 إلى 40 متر مكعب، فقد أصبح السعر الجديد بعد الزيادة 200 قرشا أي جنيها للمتر المكعب الواحد.

بالنسبة للاستهلاك الأعلى من 40 متر مكعب، فقد أصبح السعر الجديد بعد الزيادة 215 قرشا للمتر المكعب الواحد.

ثانيا: بالنسبة للتعريفة الجديدة لمياه الشرب للاستهلاك غير المنزلي

السعر الجديد لمياه الشرب بالنسبة للقطاع الخدمي، فقد أصبح 2.00 جنيه.

السعر الجديد لمياه الشرب بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد أصبح 2.30 جنيه.

السعر الجديد لمياه الشرب بالنسبة للقطاع التجاري، فقد أصبح 2.40 جنيه.

السعر الجديد لمياه الشرب بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد أصبح 2.35 جنيه.

السعر الجديد لمياه الشرب بالنسبة للقطاع السياحي، فقد أصبح 3.40 جنيه.

السعر الجديد لمياه الشرب بالنسبة قطاعات آخري، فقد أصبح 6.95 جنيه.

كما تقرر رفع نسبة التكلفة الخاصة بالصرف الصحي والتي كان يتم حسابها في العادة كجزء ونسبة من فاتورة المياه، ليصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 63% بدلا من 57% مثلما كان في الشهور الماضية.