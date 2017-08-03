تعرف على أهم وصايا رئيس بعثة الحج للحجاج المصريين قبل السفر

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قام الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي بإطلاق مجموعة من التوصيات للحجاج قبل سفرهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ويأتي في مقدمة هذه الوصايا ضرورة ارتداء كارت البيانات و أسورة المعصم قبل الإقلاع من الموانئ المصرية ولحين العودة مجددا لأرض الوطن وذلك لضمان سلامتهم والتعرف عليهم حال وقوع أية مكروه أو شيء سيء لهم، هذا فضلا عن بعض التوصيات الأخرى والتي نقدمها لكم موجزة في النقاط التالية:

تصوير جواز السفر والاحتفاظ بالصورة وذلك حتى يكون بإمكان الحجاج في المملكة العربية السعودية من الحصول على أية خدمات هناك.

الحفاظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بكل فردا وذلك بوضعها في الخزينة الخاصة بالغرفة أو أمانات الفندق.

تجنب اصطحاب أية أشياء ومتعلقات باهظة الثمن في المشاعر.

تجنب اصطحاب أي أشخاص برفقة الحجاج للمشاعر، لأن ذلك من شأنه يؤثر على المساحات المحددة.

عدم حمل أية أمتعة خلال التواجد في مشعري عرفة ومنى.

عدم التدافع والتزاحم أثناء استقلال الحافلات، نظرا لأن لكل فرد المقعد والرقم الخاص به في هذه الحافلات، وحتى لا يتعرض كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى لأي مكروه.

ضرورة التخلي عن كافة السلوكيات الغير لائقة والتي تتعارض مع قدسية المكان.

ضرورة التزام جميع الحجاج بالوزن المقرر لهم خلال السفر والعودة والذي يجب آلا يزيد عن 53 كيلو جراما، لتجنب تحمل رسوما إضافية عن كل كيلو زيادة.

تجنب السفر للأراضي المقدسة بأكثر من 60 ألف ريال سعودي.

كما أكد خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه قد تم توفير كميات كبيرة من العصائر المجانية المبردة للحجاج لمساعدتهم على تحمل درجة الحرارة العالية، مشيرا في الوقت ذاته على أن بعثة الحج هذا العام سوف تقدم أفضل الخدمات سواء المتعلقة بالإقامة أو النقل أو الوجبات بأقل الأسعار الممكنة، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع أفضل شركات نقل الحجاج من مكة إلى المشاعر بأحدث الأتوبيسات السياحية.

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وأضاف أنه سيتم توفير ثلاثة وجبات للحجاج والتي تحتوي على كافة العناصر الغذائية اللازمة للحج، وتتضمن هذه الوجبات تونه وجبن وفول وشاي وسكر وأرز وفاكهة وغيرها من المأكولات الأخري.